Arnold Schwarzenegger fournit une mise à jour sombre sur la suite des jumeaux, Triplets

L’icône mondiale Arnold Schwarzenegger a fourni une mise à jour quelque peu mélancolique concernant le développement de des jumeaux suite, Triplés. Lors de son apparition au Arnold Sports Festival (via TheArnoldFans), Schwarzenegger, qui doit jouer dans Triplés aux côtés de Danny DeVito et Tracy Morgan, ont révélé qu’ils cherchaient lentement un nouveau cinéaste pour diriger la suite de la comédie après le décès d’Ivan Reitman.

« On a eu un petit revers parce que l’homme qui devait le diriger, qui a réalisé le premier, Ivan Reitman, était décédé. Nous allons attendre un peu jusqu’à ce que tout cela refroidisse, puis nous allons le réexaminer. Mais c’est un projet qui est censé tourner en octobre, mais nous devons maintenant chercher un autre réalisateur et voir si nous allons continuer avec ce projet.

Le réalisateur bien-aimé Ivan Reitman, qui a réalisé des jumeaux en 1988, devait revenir pour Triplés aux côtés des stars Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Malheureusement, le cinéaste est décédé dans son sommeil à son domicile de Montecito, en Californie, plus tôt cette année le 12 février 2022, à l’âge de 75 ans.

Basé sur la mise à jour de Schwarzenegger, cela ressemble à du développement sur Triplés s’est arrêté pendant que le studio cherche un nouveau réalisateur. Bien que l’acteur précise que le tournage doit commencer en octobre, il précise clairement que si le bon réalisateur pour Triplés introuvable, le projet n’ira pas de l’avant. Cela ne manquera pas de décevoir les fans de des jumeaux, qui ont attendu des décennies que la suite naisse. Mais, après la mort prématurée d’Ivan Reitman, il est bien sûr compréhensible que Schwarzenegger et toutes les autres personnes impliquées veuillent faire Triplés bien ou pas du tout.

Les triplés présenteront Tracy Morgan en tant que troisième frère





Alors qu’il y avait eu des chuchotements depuis un certain temps, une suite à des jumeaux, qui suit des frères jumeaux fraternels improbables joués par Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito qui ont été séparés à la naissance, a été annoncé officiellement pour la première fois en 2012 avant de trouver une véritable traction l’année dernière. Le grand et regretté Ivan Reitman a révélé plusieurs détails de l’histoire pour la suite en disant : « Secrètement, un troisième bébé est né, un bébé noir, qui n’a pas été en contact avec ses frères et sœurs », a expliqué Reitman à propos du personnage de Morgan. , qui devait initialement être interprété par Eddie Murphy.

« Ils ne se connaissent pas et très tôt dans le film, ils se rencontrent et c’est ainsi qu’ils établissent un lien ensemble après toutes ces années », a-t-il poursuivi. « C’est vraiment un film sur la famille et, même si nous sommes tous différents, nous devons apprendre à nous entendre. Ces gars-là ont une excellente chimie ensemble, et vous pouvez le voir dans la bobine, et combien d’énergie ils dégagent l’un de l’autre. »

Si le studio trouve le bon réalisateur pour succéder à Ivan Reitman, Triplés tournera à Boston, avec un scénario écrit par Dylan Dawson et Lucas Kavner. Pensez-vous que Triplés devrait-il encore aller de l’avant ou le projet devrait-il maintenant être abandonné après la mort d’Ivan Reitman?





