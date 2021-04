Arnold Schwarzenegger exprime son ennui avec les Oscars

M-101 Canapé 2 places gris en tissu ARNOLD-L 175 x P 103 x H 103 cm- Gris Gris

Canapé 2 places relax ou fixeLa détente est le mot d'ordre avec ce canapé gris ARNOLD et sa version relax électrique disponible en option. Son tissu 100% polyester de haute qualité et son assise en mousse polyuréthane de densité 35kg/m3 en font un canapé ultra confortable et douillet. Appréciez désormais vos soirées TV assis confortablement dans votre nouveau canapé. Et pour un confort optimal, il est doté de 2 têtières inclinables à souhait. Astuce déco : pour un intérieur lumineux, associez à votre salon une jolie table basse en verre et un meuble tv blanc ! De fabrication européenne très réputée dans l'univers du mobilier, vous avez la garantie d'un produit exceptionnel de très bonne qualité. Structure en pin et panneaux de particules.