Arnold Schwarzenegger et James Cameron se souviennent du premier flop d’Arnold

Comme le rapporte Entertainment Weekly, Arnold Schwarzenegger et James Cameron se sont souvenus de leurs sentiments au cours de la Héros de la dernière action accueil négatif. Dans ses nouvelles docu-séries Netflix en trois parties, Arnoldle Terminateur L’acteur a évoqué les hauts et les bas de sa carrière de bodybuilder, d’ancien gouverneur de Californie et de star hollywoodienne. Cela comprenait son rôle dans le film de comédie d’action mal reçu Héros de la dernière action.





Le film réalisé par John McTiernan suit un jeune garçon nommé Danny Madigan (joué par Austin O’Brien) qui aime regarder des films mettant en vedette le flic et héros d’action de LA Jack Slater (joué par Schwarzenegger). Alors qu’il se débat avec la mort de son père, Danny est entraîné dans un film d’action grâce à un billet magique d’un employé de théâtre (joué par Robert Prosky). Une fois transporté dans le film, Danny tombe nez à nez avec son personnage préféré, Jack.

Héros de la dernière action a ouvert avec 15,3 millions de dollars au box-office national et 50 millions de dollars dans le monde.

Dans les docu-séries, Schwarzenegger a déclaré: « Quand Héros de la dernière action est sorti j’avais atteint mon apogée après Terminateur 2ayant le film le plus réussi de l’année au monde. » La star a ensuite noté que lorsque les critiques de Héros de la dernière action a commencé à entrer, « Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais bouleversé. Cela vous blesse. Cela blesse vos sentiments. C’est embarrassant. »

Pourtant, malgré la réponse négative au film, il est clair que le Rappel total star ne partageait pas la même opinion sur son rôle dans la comédie d’action.

Récemment, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il considérait comme sa performance « la plus sous-estimée » par The Hollywood Reporter, Schwarzenegger a déclaré à THR « Héros de la dernière action. Il a été abattu avant que quiconque ne l’ait vu. C’était littéralement une attaque politique parce que je faisais campagne pour [former President George H.W. Bush]mais Bill Clinton a gagné. »

Arnold Schwarzenegger a qualifié le dernier héros d’action de « génial » et a noté que le film était « sous-estimé »

Schwarzenegger a poursuivi : « Héros de la dernière action était super – ce n’était pas fantastique, mais c’était sous-estimé. Maintenant, de plus en plus de gens le voient et disent : « J’adore ce film ». Je reçois les chèques résiduels, donc je sais que c’est vrai. Il a fait de l’argent – c’est toujours une chose importante pour moi. Parce que c’est du show business, non ? »

EW a noté que Cameron (qui a dirigé Schwarzenegger dans le Terminateur films) a également reflété sur le Prédateur la réaction de la star au Héros de la dernière action mauvaise réception. Le réalisateur a noté qu’après avoir appelé Schwarzenegger le week-end après la sortie du film, il « avait l’air d’être au lit en train de pleurer. Il a pris cela comme un coup dur pour sa marque. Je pense que cela l’a vraiment secoué. »

Le scénariste a poursuivi : « J’ai dit : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ?’ Il a dit: ‘Je vais juste traîner tout seul.’ C’est la seule fois où je l’ai entendu tomber. »

Schwarzenegger a ajouté: « Je ne voulais voir personne pendant une semaine. Mais vous continuez à avancer péniblement. Et ma belle-mère a également dit cela tout le temps: ‘Allons de l’avant.’ C’est un grand message. »

Suivant Héros de la dernière actionSchwarzenegger a ensuite joué dans la comédie d’action de 1994 Vrais mensongesréalisé par Cameron. Vrais mensonges a été un succès au box-office et a rapporté 378 millions de dollars dans le monde.

Le Avatar Le réalisateur a déclaré: « Arnold m’apporte un projet auquel il croit. Il n’avait jamais fait ça auparavant. Je pensais que nous pourrions nous amuser avec la comédie. Je sais qu’il avait fait de la comédie. Il a un bon sens de l’humour. »

Cameron a ajouté: « C’est un jeu. La vie est un jeu. Vous devez être capable de prendre les échecs avec les succès. Et c’est comme ça. »

Pourtant, malgré quelques bosses au cours de sa longue carrière, la star ne montre aucun plan de ralentissement de si tôt. Plus récemment, Schwarzenegger a fait ses débuts dans une série télévisée avec la comédie d’action Netflix FUBARsorti le 25 mai.