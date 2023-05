Arnold Schwarzenegger est prêt à rejoindre l’univers cinématographique Marvel

Icône hollywoodienne Arnold Schwarzenegger a fait partie de nombreuses franchises, et même s’il s’est aventuré sur le territoire des films de super-héros dans le passé, il n’a pas encore rejoint l’univers cinématographique Marvel. Particulièrement connu pour son travail sur les films d’action, Schwarzenegger a incarné le méchant Mr. Freeze dans Batman et Robin. Bien sûr, ce film n’a pas été très bien accueilli à sa sortie, et c’est peut-être ce qui a éloigné Schwarzenegger des adaptations de bandes dessinées depuis.





Dans tous les cas, Schwarzenegger n’était pas impliqué dans le MCU, même si cet univers cinématographique se développerait considérablement avec de nouveaux films et émissions de télévision pour étoffer davantage ce monde. Mais cela ne veut pas dire que le Terminateur La star ne serait pas intéressée si Kevin Feige l’appelait. Dans une nouvelle interview avec Men’s Health, l’acteur a été interrogé sur la possibilité de rejoindre le MCU, et sa réponse suggère qu’il est très ouvert tant qu’il aime le personnage proposé.

« Si le rôle est bon ! » comme le dit Schwarzenegger.

Peut-être que son ancien rival et ami actuel Sylvester Stallone rejoignant le MCU a plus intéressé Schwarzenegger à entrer dans cette image. Schwarzenegger a récemment déclaré qu’il aimerait jouer dans une série créée par Taylor Sheridan après avoir observé à quel point cela s’est bien passé pour Stallone et la série Paramount + Roi de Tulsa. Stallone a également récemment joué un rôle dans James Gunn Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui joue maintenant dans les salles et marque le nouveau chapitre de l’univers cinématographique Marvel. Stallone a également exprimé King Shark dans Gunn’s La brigade suicideil est donc également présent dans ce monde de super-héros.

Arnold Schwarzenegger a fait un spectacle de super-héros avec Stan Lee

Il convient de noter que Schwarzenegger s’est impliqué avec le cerveau de Marvel, Stan Lee, pour développer une série animée de super-héros, mais cela ne se déroule pas dans le MCU. Appelé Maternelle de super-héros, le dessin animé présente la voix et la ressemblance de Schwarzenegger en tant que Captain Fantastic, un ancien super-héros travaillant sous couverture en tant qu’enseignant de maternelle pour aider à former des enfants surpuissants à devenir des super-héros. Marquant le projet final sur lequel Lee a travaillé, il a fait ses débuts en 2021 et a une deuxième saison en préparation.

« C’est la première fois que je fais une émission d’animation télévisée, toute l’émission », a déclaré Schwarzenegger à propos du programme à Business Insider. « C’est aussi la première fois que je fais quelque chose qui s’adresse directement aux enfants. La plupart de mes comédies s’adressent aussi aux adultes, comme Jumeaux, Flic de la maternelle, Noël dans le Connecticut, vive le vent d’hiver, Junior. C’est spécifiquement pour le public des enfants. »

Le temps nous dira si Schwarzenegger obtient un rôle dans le MCU, mais pour en savoir plus sur Arnold, vous pouvez consulter sa nouvelle série, FUBAR, sur Netflix. Le spectacle n’est peut-être pas un projet de super-héros, mais il est rempli d’action, mettant en vedette Schwarzenegger au sommet de son art et faisant toujours ce qu’il fait de mieux.