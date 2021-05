Arnold Schwarzenegger est presque revenu en tant que Conan dans la saison 2 de Netflix Love, Death & Robots

Dans le dernier épisode d’opportunités manquées, la deuxième saison récemment publiée de la série d’anthologies animées de Netflix Amour, mort et robots très presque en vedette un Conan le Barbare court métrage avec Arnold Schwarzenegger. Créateur de la série et Dead Pool Le réalisateur Tim Miller a maintenant révélé que Schwarzenegger l’avait contacté à plusieurs reprises, faisant pression pour un rôle dans la série, Miller offrant même des détails sur ce que l’épisode aurait impliqué.

«Cela aurait été un court métrage de Conan. Je voulais faire un court métrage de Conan, mais nous n’avons pas pu obtenir la permission. [It would have been based on] Ongles rouges. Cela impliquait Valeria, la reine pirate … une ville perdue, elle était foutue. Il y avait aussi des dinosaures dedans. Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir la permission. «

Malheureusement, les choses ne se sont pas réunies pour la Conan- épisode centré d’Amour, de Mort et de Robots nous volant tous de ce qui semble être la plus grande expérience visuelle de nos vies. Miller et la directrice principale Jennifer Yuh ont offert quelques détails supplémentaires sur l’amour d’Arnie pour la série, avec Miller disant: «Dans la communauté hollywoodienne, les gens aiment vraiment la série. Arnold m’a fait pression presque tous les jours pour y participer. Il n’est pas dedans, c’est pas un autre aperçu. «

« Nous avons réfléchi », a ajouté Yuh. « Nous nous sommes dit: ‘Comment pourrions-nous intégrer cela?' » Il semble que Schwarzenegger soit très passionné par la mise en vedette dans la série Netflix, et avec une troisième saison de huit épisodes prévue pour 2022, est-il possible que nous puissions encore entendre la voix emblématique de la superstar de l’action émerger d’un Conan le barbare animé?

Arnold Schwarzenegger d’abord dépeint Conan le Barbare dans le film d’action de 1982 du même nom, menant à une suite, Conan le destructeur, quelques années plus tard. Le rôle de l’Austrian Oak en tant que Conan est toujours l’un de ses plus appréciés, de nombreux fans espérant qu’un troisième film de la franchise se concrétise. L’histoire pour laquelle Miller se serait adapté Amour, mort et robots, intitulé Ongles rouges, a été publié pour la première fois en 1936 et est la dernière histoire écrite par l’auteur Robert E. Howard avant sa mort.

L’histoire se déroule dans l’ère pseudo-historique Hyborian et concerne Conan rencontrant une ville perdue dans laquelle les habitants dégénérés se résignent de manière proactive à leur propre destruction. On se demande maintenant pourquoi Miller a voulu adapter cette histoire particulière, avec ses thèmes sombres de la décomposition et de la mort qui cadrent sans aucun doute parfaitement avec les idées globales derrière de nombreux épisodes de Amour, mort et robots.

Amour, mort et robots est produit par Tim Miller et le réalisateur fondateur David Fincher, avec Jennifer Miller et Joshua Donen. Netflix a récemment taquiné la deuxième saison de huit épisodes en disant: « L’anthologie animée NSFW revient avec une vengeance. Géants nus, démons de Noël et robots devenus fous. Consommez de manière irresponsable. Des aventures sauvages sur des planètes lointaines aux rencontres troublantes proches de home: L’anthologie primée aux Emmy revient avec une récolte de contes provocants. «

Les épisodes qui composent la deuxième saison à venir sont intitulés Service client automatisé, Ice, Pop Squad, Snow in the Desert, The Tall Grass, Partout dans la maison, Life Hutch, et Le géant noyé et présentent des talents tels que Comment dresser votre dragon Simon Otto, Tron: soulèvement Robert Valley, ainsi que Tim Miller lui-même en service de direction. La deuxième saison de huit épisodes de Amour, mort et robots est disponible pour diffuser maintenant sur Netflix. Cela nous vient grâce à une récente apparition du créateur Tim Miller et de la directrice superviseur Jennifer Yuh sur Reddit Live.

Sujets: Conan le Barbare, Netflix, Streaming