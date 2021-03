Arnold Schwarzenegger élu le mieux placé pour nous mener contre une invasion extraterrestre

Si des extraterrestres envahissent la Terre, Arnold Schwarzenegger a été considérée comme la personne la mieux équipée pour faire face à la crise. Ceci, selon un nouveau sondage réalisé au Royaume-Uni, qui a vu Le Terminator star vient en tête. L’enquête, qui portait sur 2000 adultes britanniques, a cherché à déterminer quelles célébrités et personnalités publiques seraient les mieux adaptées à une telle situation. Schwarzenegger est arrivé en tête, surpassant les autres stars de la liste A et les leaders mondiaux.

Arnold Schwarzenegger a non seulement un CV impressionnant en tant que star d’action, avec des films comme Prédateur et Conan le Barbare sous sa ceinture, mais il a également servi comme gouverneur de Californie. Il a combattu des extraterrestres sur grand écran et a une expérience politique du monde réel. Schwarzenegger a eu vent du sondage et a répondu sur Twitter, semblant prêt et disposé à combattre cette menace extraterrestre théorique. Voici ce qu’il avait à dire.

« Je tiens à remercier les gens d’avoir mis leur confiance en moi. Je suis prêt à servir. »

Arrivant juste derrière Arnold Schwarzenegger se trouvait une autre star d’action de la liste A connue pour avoir combattu des extraterrestres sur grand écran, Will Smith. À un moment donné, Smith était sans doute la plus grande star du monde, grâce à ses rôles dans des films comme Le jour de l’indépendance et Hommes en noir. Ce sont ces rôles, en particulier, qui pourraient également faire de lui un bon candidat pour combattre les extraterrestres aux yeux du public. Sans oublier que Smith reste une star bien-aimée et incroyablement sympathique, reconnue dans le monde entier.

David Attenborough, numéro trois, a complété le top cinq. Bien qu’il n’ait pas les côtelettes d’action, Attenborough a un moyen avec les mots et la nature. Une autre star d’action classique, Bruce Willis, connu pour ses rôles dans des films tels que Die Hard et Le sixième sens, est arrivé au numéro quatre. Juste derrière lui, il n’y avait nul autre que Tom Cruise. Le Mission impossible star, bien dans la cinquantaine, continue d’être une star d’action bancable qui a déjà pris des menaces extraterrestres dans des films comme La guerre des mondes et Bord de demain.

Certaines femmes notables ont également figuré sur la liste. Sigourney Weaver, connue pour son rôle de Ripley dans le Extraterrestre la franchise. Un choix logique à bien des égards, compte tenu de ses antécédents en matière d’élimination des Xénomorphes. Gillian Anderson, connue pour son rôle de Scully dans Les X-Files, a également fait la liste au numéro neuf. Assurez-vous de consulter la liste complète des 20 meilleurs ci-dessous. Cette nouvelle nous parvient via Express.

Je tiens à remercier les gens de m’avoir fait confiance. Je suis prêt à servir. https://t.co/RiBtNmWtVi – Arnold Schwarzenegger) 18 mars 2021

Top 20 des célébrités qui feraient le mieux face à une invasion extraterrestre

1. Arnold Schwarzenegger

2. Will Smith

3. David Attenborough

4. Bruce Willis

5. Tom Cruise

6. Harrison Ford

7. Sigourney Weaver

8. Donald Trump

9. Gillian Anderson

10. Nicola Sturgeon

11. Chris Pratt

12. Boris Johnson

13. Piers Morgan

14. William Shatner

15. Simon Pegg

16. Tommy Lee Jones

17. David Duchovny

18. Mel Gibson

19. Kamala Harris

20. Joe Biden

Sujets: OVNI