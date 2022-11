Arnold Schwarzenegger admet qu’il a trompé Sly Stallone pour qu’il accepte d’arrêter ! Ou ma mère tirera

Dans les années 80 et 90, l’une des querelles les plus notables d’Hollywood opposait des superstars du genre action Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Chacun espérant battre l’autre avec ses performances au box-office avec une querelle naturelle qui a persisté pendant des années, Stallone et Schwarzenegger étaient en désaccord jusqu’à ce qu’ils finissent par se réunir pour co-vedette dans Les consommables franchise, entre autres films. Mais pendant la querelle, Schwarzenegger a réussi à en convaincre Stallone en incitant son rival à accepter un rôle dans un film qui était certain de tomber en flammes.





Le film en question date de 1992 Arrêt! Ou ma mère tirera. Réalisé par Roger Spottiswoode, la comédie met en vedette Stallone dans le rôle d’un flic coriace aux côtés de feu filles à papa la légende Estelle Getty dans le rôle de sa mère âgée qui s’avère plus redoutable avec des armes à feu qu’il n’aurait jamais pu s’y attendre. Le film a été assailli de critiques extrêmement négatives à sa sortie, se classant à 14% pourri chez Rotten Tomatoes. Le temps n’a pas non plus été très favorable au film, car il est largement considéré comme l’un des films les moins vénérés de Stallone.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Stallone aurait rapidement accepté le rôle dans Arrêt! Ou ma mère tirera après avoir entendu que Schwarzenegger était intéressé. Dans une nouvelle interview avec THR, Stallone a parlé de la sous-performance du film, suggérant que le concept ne fonctionnait pas vraiment avec un amoureux comme Getty dans le rôle de sa mère. Il a également réitéré sa conviction qu’il avait été amené à assumer le rôle, admettant qu’il espérait simplement battre Schwarzenegger au coup de poing avant de réfléchir longuement au film.

« Arrêtez ! Ou ma mère tirera était censé être comme Jeter maman du train avec la maman comme ce travail vraiment désagréable. Au lieu de cela, vous engagez la femme la plus gentille d’Hollywood, Estelle Getty, que vous souhaiteriez être votre mère. C’est la fin de ça! De plus, j’avais entendu dire que Schwarzenegger allait faire ce film et j’ai dit: « Je vais le battre. » Je pense qu’il m’a piégé. »





Arnold a effectivement trompé Sly, mais la rivalité a pris fin depuis

Schwarzenegger a répondu à l’affirmation de Stallone dans l’interview de THR. La Terminateur L’acteur est clair et confirme qu’il avait en fait simulé un intérêt pour le film afin de préparer Stallone à prendre l’appât. Cependant, il dit qu’il préfère de beaucoup les choses telles qu’elles sont maintenant avec les deux amis, sinon, Arrêt! Ou ma mère tirera pourrait être le prochain film à obtenir une suite héritée.

« C’est 100 % vrai. À cette époque, nous faisions toutes sortes de choses folles pour avancer dans notre rivalité. Heureusement pour nous et pour tous les autres, aujourd’hui, nous nous enracinons les uns les autres. Dieu merci, parce que nous n’avons certainement jamais besoin d’un autre Arrêt! Ou ma mère tirera.

Stallone et Schwarzenegger sont apparus ensemble dans trois Consommables films. Ils ont également joué dans le film de 2013 Plan d’évasion, le premier film à présenter les deux co-leaders. Dans les coulisses, le couple se réunit également de temps en temps, notamment en se réunissant en octobre pour célébrer les vacances effrayantes.