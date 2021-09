« Army of Thieves » révèle une nouvelle bande-annonce complète

Netflix continue de surprendre ses abonnés avec des publicités préparées pour « TUDUM », son événement virtuel spécial. En plus de dévoiler les nouvelles saisons de sa série la plus attendue, de nouvelles avant-premières des films que la plateforme a exclusivement préparés pour son catalogue ont également été diffusées, dont certaines avec la participation des meilleures stars hollywoodiennes.

L’un en particulier attirera sans aucun doute l’attention des fans de Zack Snyder, qui, après la première de son ambitieux film d’action « Army of the Dead », a été producteur exécutif d’un nouveau « film de braquage » se déroulant dans le même univers. des voleurs », réalisé par Matthias Schweighofer.

La bande de Schweighofer sert de préquelle directe à l’histoire présentée par Snyder au début de 2021, reprenant son rôle d’expert serrurier Ludwig Dieter. Le film présente également Deborah Snyder, Wesley Coller et Dan Maag en tant que producteurs, avec un scénario développé entre Zack Snyder et son collaborateur régulier Shay Hatten.

Matthias Schweighofer met en vedette Nathalie Emmanuel, star de la franchise « Fast and Furious » et de la série HBO « Game of Thrones », qui incarne le chef d’un groupe de criminels experts qui ont recruté Dieter pour voler trois imposantes boîtes de sécurité alors que le monde est distrait par la catastrophe naissante de l’apocalypse zombie.

« Army of Thieves » a quelques références directes au film réalisé par Snyder, comme Bly Tanaka, un milliardaire qui sera victime de ce braquage qui était auparavant joué par Hiroyuki Sanada. Le film mettra également en vedette Ruby O. Fee dans le rôle de Korina, le hacker de l’équipe, Guz Khan dans le rôle de Rolph, le conducteur d’évasion, et Stuart Marin dans le rôle de Brad Cage, le héros d’action.

Malgré l’opinion partagée des critiques avant « Army of the Dead », l’acceptation par le grand public et le grand nombre de reproductions générées sur Netflix ont assuré l’expansion de cette franchise avec une série animée, qui servira de prequel sous le titre « L’armée des morts : Lost Vegas. » « Army of Thieves » prépare sa première pour le 29 octobre 2021.