Army of Thieves : La bande-annonce du prequel de Army of the Dead est arrivée !

Netflix a partagé le premier teaser de Armée de voleurs, le film qui sert de préquelle au hit Armée des morts de Zack Snyder. Dans ce cas, le réalisateur populaire agit en tant que producteur pour une histoire qui est complètement immergée dans l’univers de Des morts-vivants qu’il proposait avec son précédent post sur le géant du streaming. Qui dirige ? L’acteur qui joue Ludwig Dieter : Matthias Schweighöfer.

Le film raconte l’histoire d’un groupe de voleurs qui profitent du début de l’apocalypse zombie pour effectuer un coup d’État. « Dans cette préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder, un caissier d’une petite ville, Dieter, est pris dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre l’équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol. Ils essaient de voler des coffres-forts légendaires et impossibles à ouvrir en Europe », dit le synopsis du film.

Le teaser de Army of Thieves est arrivé







Ludwig à la diète Il est le protagoniste de cette histoire qui montre le début de l’apocalypse zombie et à travers le vol qu’il planifie, les décisions qui le conduisent à l’endroit où il se trouve au début du film de Snyder deviennent claires. Armée des morts. ¿Armée de voleurs sera-t-il à la hauteur de l’entrée précédente dans cet univers ? Netflix a beaucoup de confiance dans cette franchise. Il a déjà commandé une autre préquelle sous forme d’anime et la suite du film original réalisé par Zack Snyder.

Le destin de Dieter dans Army of the Dead semble scellé. Il est attrapé par Zeus et le bombardement de Las Vegas semble suffisant pour supposer que le personnage n’est pas sorti vivant de cet endroit. Cependant, le monde du cinéma est souvent surprenant et peut-être que le sympathique Dieter est toujours en vie.

Zack Snyder rencontré le succès récemment avec sa version de Ligue de justice créé en HBO Max. Elle est suivie d’un projet en collaboration avec Netflix: Lune rebelle, un film influencé par la saga Guerres des étoiles et le cinéma de Akira Kurosawa. Le tournage débutera en 2022 et reviendra par la suite dans le monde des zombies avec la suite de Armée des morts.