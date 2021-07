Army of Thieves First Look révèle une préquelle de l’armée des morts de Zack Snyder

Zack Snyder a taquiné sa prochaine préquelle de son thriller zombie Armée des morts avec quelques premières images sur Armée de voleurs Le réalisateur a partagé un quatuor d’images sur son compte Twitter, confirmant que le film arrivera bientôt sur Netflix. Il y avait déjà eu un certain nombre de suggestions selon lesquelles le film arriverait cette année, et il semble que cette rumeur était vraie. Le film verra Matthias Schweighofer revenir en tant que cracker Ludwig Dieter, ainsi que diriger le thriller.

Rencontrez l’armée des voleurs. 💰🔐💰🔐

La préquelle pleine d’action de Army of the Dead, réalisée par et avec Matthias Schweighöfer, arrive bientôt sur Netflix. #ArmyOfThievespic.twitter.com/hwCNYmbLwC – Zack Snyder (@ZackSnyder) 7 juillet 2021

Snyder a déclaré dans son message : « Rencontrez le Armée de voleurs. La préquelle pleine d’action de Army of the Dead, réalisée par et avec Matthias Schweighöfer, arrive bientôt sur Netflix. #ArmyOfThieves. » De nombreux fans ont répondu positivement aux images, et compte tenu de la popularité de Armée des morts sur la plate-forme de streaming, il est probable qu’ils voudront sortir le prequel dès que possible pour profiter du battage médiatique pendant qu’il dure. Outre Schweighofer, le casting de prétendus bandits comprend également Nathalie Emmanue, Ruby O. Fee, Jonathan Cohen et Guz Khan.

Zack Snyder et sa femme Deborah agiront en tant que producteurs sur le film, qui est basé sur une histoire de Snyder et Shay Hatten, qui ont écrit le scénario. Bien que l’on ne sache pas grand-chose actuellement sur le film, il se déroule avant le Armée des morts scénario, centré sur Dieter au tout début de l’épidémie de zombies. Dieter est embauché par une femme pour faire son safecracking avec un groupe de voleurs en herbe qui ne correspondent pas. Nous ne pouvons que supposer qu’à un moment donné, les choses vont mal tourner et il semble qu’il y aura probablement aussi quelques rencontres de zombies dans le mix.

Armée des morts est arrivé sur Netflix en mai et a été un succès instantané. Le streamer avait déjà annoncé l’année dernière qu’ils ne perdraient pas de temps à travailler avec Snyder pour étendre l’univers du film, en révélant simultanément que des travaux étaient en cours sur un film prequel et une série animée.

« Je suis incroyablement excité à l’idée de m’associer à nouveau à Netflix alors que nous élargissons l’univers de » Army of the Dead « avec à la fois une préquelle internationale, ainsi que l’exploration du monde visuellement dynamique de l’animation », a déclaré Snyder dans un communiqué. Septembre 2020. « Ce fut une excellente collaboration et nous sommes ravis que Netflix considère cela comme une IP aussi importante que nous. »

La préquelle étant dirigée par la star Schweighofer, il y aura une sorte de narration cohérente et définie et en parlant de cela, il a déclaré: « Cela a déjà été un grand plaisir de faire partie de ce merveilleux ensemble autour de Zack Synder – un projet fascinant . Je suis heureux qu’il soit maintenant développé à tant de niveaux différents. »

Nous attendons toujours plus d’informations sur la nouvelle série animée, qui verra bon nombre des Armée des morts acteurs, dont Dave Bautista, Ella Purnell et Ana De La Reguera, reprenant leurs rôles dans le cadre de la distribution vocale. Il n’y a pas encore eu d’annonce de date de sortie pour la série.

Sujets : Armée des voleurs, Armée des morts