Army of the Dead : Superbe vidéo du YouTuber de la cassette dévoilée

Le retour de Zack Snyder au cinéma zombie avec son premier film original depuis plus de dix ans, « Army of the Dead », est désormais disponible sur Netflix, avec un casting multi-stars mené par Dave Bautista, bien que ce ne soit pas le seul un personnage grossier que nous verrons dans le film.

Raúl Castillo (Seven Seconds) a joué dans le film Mikey Guzman, un personnage qui rejoint l’équipe du film après être devenu une sensation virale sur YouTube, une plateforme où il partage ses vidéos sur ses parties de chasse aux zombies, un élément qui n’a pas été pleinement exploité sur enregistrer.

Récemment, Netflix a décidé de publier une séquence spéciale dans laquelle nous pouvons voir une compilation spéciale de certains des meilleurs moments de Mikey dans sa carrière en tant que youtuber annihilant les zombies, ce qui est vraiment divertissant pour tous ceux qui voulaient voir plus de ce personnage.

« Ce qui rend Mikey parfait pour le travail, c’est qu’il est un joueur et une sensation sur YouTube, et j’aime penser que c’est Maria qui m’a découvert parce qu’elle prend le pouls de la communauté », a déclaré Castillo dans une interview avec Entertainment Hebdomadaire après la sortie du film, notant que son personnage est le seul natif de Las Vegas et qui a réussi à se faire un nom en tant que tueur de zombies.

Il était facile de faire la transition entre des éliminations imaginaires à partir de têtes de zombies.

Avec Castillo et Bautista, « Army of the Dead » comprend Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Nora Arnezeder, Matthias Schweighofer, Samantha Win et Rich Cetrone. Un prequel et une série animée se déroulant dans le même univers narratif sont actuellement en préparation.