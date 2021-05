Army of the Dead: Snyder parle de la décision d’ajouter Tig Notaro

Tchaï of the Tiger - Bio , thé noir boîte de 100g

Tchaï of the Tiger, la nouvelle recette bio deKusmi Tea en partenariat avec le WWF En collaboration avec le WWF, Kusmi Tea présente Tchaï of the Tiger, un mélange bio puissant et épicé qui contribue à la protection des tigres, une espèce en danger d’extinction et emblématique des régions productrices de thé. A l’image du chaï, boisson traditionnelle de l'Inde, Tchaï of the Tiger mêle divinement thé noir et épices parfumées. La recette s’appuie sur un cru provenant de Thiashola, un jardin de thé bio et éthique renommé, situé au sud-ouest de l'Inde dans la région du Nilgiri qui abrite des tigres protégés par le WWF. Ce thé noir prend toute sa puissance grâce à une association d'épices, bio elles aussi : gingembre, cardamome, cannelle, poivres noir et rose apportent au mélange un étonnant équilibre entre force et douceur, inspiré de l'envoûtant félin qu’il protège. Pour accélérer la protection des tigres sauvages dans le monde, 1€ est reversé au WWF pour chaque boîte de Tchaï of the Tiger vendue. COMPOSITION Thé noir d’Inde* (32 %), gingembre*, cardamome*, cannelle*, poivre noir*, réglisse*, chicorée*, poivre rose*, arôme naturel de gingembre, arôme naturel de cannelle. Contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive *Produits issus de l'agriculture biologique NOTES DE DEGUSTATION Un thé noir puissant, très parfumé, relevé aux épices. PREPARATION Infusion : 3 à 4 mn Eau : 85° à 90° recette du chai aux épices : latte chai aux epices Tchai of the Tiger est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits....