‘Army of the Dead’ lance une nouvelle expérience de réalité virtuelle

Une bande-annonce de la nouvelle expérience de réalité virtuelle de ‘Armée des morts’, qui explore le monde des zombies créé par Zack Snyder.

La nouvelle expérience de réalité virtuelle est basée sur le film Snyder sorti sur la plate-forme Netflix la semaine dernière.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder et Netflix lancent leur école de cinéma sur YouTube

Dans la bande-annonce de l’expérience intitulée, ‘Armée des morts – Viva Las Vengeance’ les utilisateurs pourront combattre une horde de zombies depuis un camion à tacos, « Las Vegas est tombé » révèle la bande-annonce, « Nous apportons les casques, vous les tirs à la tête. »

Alors que la bande-annonce a été partagée, il a été annoncé que ceux qui souhaitent participer à l’expérience devront s’inscrire sur une liste d’attente pour avoir un accès exclusif. ‘Army of the Dead – Viva Las Vengeance’ se déroulera dans la vraie vie dans les villes de New York, Les anges, DC Oui Las Vegas, tandis qu’à l’avenir, d’autres villes européennes en feront l’expérience.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Armée des morts »: Zack Snyder Unchained (Critique)

Pour le moment, ‘Army of the Dead’ est disponible sur la plate-forme Netflix après sa première prévue la semaine dernière.