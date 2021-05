‘Army of the Dead’, critique sans spoilers: Zack Snyder retrouve la honte de ses débuts dans son épopée zombie pour Netflix

Zack Snyder fait dans ‘Army of the Dead’ Quelque chose qu’il met en pratique souvent, mais ne réussit que parfois: appuyer sur l’accélérateur. Crédibilité étirée, absurdités sensorielles, ostentation dans la mise en scène, avec des résultats qui vont – tout au long de sa filmographie – littéralement du sublime au ridicule. Heureusement pour ceux à qui l’idée d’une « Ligue de justice de Zack Snyder avec des zombies » leur a donné envie de se mettre sous une couverture et de ne pas sortir pendant un mois, dans « Army of the Dead » la tactique tombe du côté du succès .

Peut-être parce que 17 ans après « Dawn of the Dead », ses débuts sont toujours le meilleur film de sa carrière. Toujours non contaminé par l’égomanie inhérente au fait de vouloir faire amende honorable à Alan Moore ou à la nécessité d’injecter une imposture dramatique qui ne fonctionne pas toujours sur les héros de DC, « Dawn of the Dead » présentait un nouveau Snyder, mais toujours lié court., capable de doter son film d’une fureur vibrante, mais sans excès le transformant en caricature.

Il est vrai qu’une bonne partie des vertus de « Dawn of the Dead » (la concision de l’intrigue, la reformulation de l’idée des morts / infectés qui courent après « 28 jours plus tard », la mise à jour de la critique idées de George A. Romero dans l’original «Dawn of the Dead») sont venus du scénario viscéral de James Gunn. Fait intéressant, les carrières de Gunn et Snyder auraient des points de coïncidence au fil des ans, mais la trajectoire de Gunn est beaucoup plus intéressante. Il est clair à qui la véritable main d’auteur est derrière la brutalité de « Dawn of the Dead », mais il est également évident que Snyder a fait sa part dans le succès.

Une partie de ce granit revient dans ‘Army of the Dead’, cette fois avec un scénario co-écrit avec Shay Hatten et Joby Harold, lié aux derniers opus de la franchise ‘John Wick’. L’idée appropriée de tout réduire à une scène revient, les personnages sont variés et avec des conflits et des relations les uns avec les autres (quelque chose d’inhérent au genre zombie), et le sang sauvage revient. Le résultat est un film nettement inférieur à «Breaking Dawn …», mais qui est parmi les meilleurs de la filmographie de Snyder.

Un conflit inégal

Sans aucun doute, la chose la plus attrayante à propos de ce film produit par Netflix est que la fusion de deux genres (le film de braquage à Las Vegas et l’aventure militaire des zombies) fait naturellement surgir une série d’idées qui fonctionnent très bien. Comme le concept d’un Las Vegas entouré d’énormes conteneurs (la ville est déjà un microcosme aux États-Unis sans avoir besoin des morts-vivants), ou certaines extravagances comme le tigre zombie albinos ou la «reine» des morts, peut-être en fait un simple starlette d’un casino.

Il y a un sous-texte très intéressant, peut-être aussi involontaire, dans l’idée de Las Vegas comme ville des morts-vivants, un lieu artificiel où s’inscrivent les répliques de la Statue de la Liberté ou fausses reines en robes perlées. Cela peut être comparé au message beaucoup plus acide et critique de ‘Breaking Dawn …’ et à la façon dont Gunn a joué avec la scène du centre commercial. Mais ce n’est pas ce qui intéresse Snyder, plus concentré sur la partie dramatique et action. En ce sens, il livre (tant que vous avez la journée pour l’overdose essentielle du mélodrame en papier mâché), et dans des aspects tels que la violence explicite, il donne plus que prévu, avec de bons effets CGI parfumés au maquillage traditionnel.

Il y aura ceux qui souligneront l’idée qu’il existe différents types de zombies (nous n’entrerons pas dans plus de détails pour ne pas gâcher, même si l’impact de cette nouveauté sur l’intrigue est pratiquement nul), mais ce n’est pas entièrement nouveau. Dans « Land of the Dead » de Romero, sorti juste un an après « Amanecer … », il y avait déjà différentes strates à l’intérieur des morts, et dans le mythique à juste titre «Le jour des morts», de la trilogie originale de zombies, il a également été flirté.

Cependant, ce sont de petites notes qui donnent du sel à une proposition, en tout cas, excessivement long (deux heures et demie, c’est trop pour un film dans lequel pratiquement rien ne se passe), mais amusant et très bien cliché. Ponctuée d’images emblématiques et assez sauvages et frénétiques pour mériter une soirée des morts et du pop-corn, « Army of the Dead » n’est pas révolutionnaire mais c’est un divertissement très puissant et, sans aucun doute, un cagnotte pour Netflix en termes de succès commercial et de prestige.