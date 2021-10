Army of the Dead 2 s’intitule Planète des morts

Zack Snyder n’a peut-être pas été en mesure de présenter son DC « Snyderverse » sur les écrans comme prévu, mais le scénariste / réalisateur ne sera certainement pas arrêté net en ce qui concerne son Armée des morts franchise, dont il a révélé qu’il aura une suite sous le titre de Planet of the Dead. Un film prequel écrit par Snyder, Armée de voleurs attend actuellement sa première Netflix ce vendredi, mais il semble que Snyder ne traîne pas pour évaluer les réactions au film avant de poursuivre avec son dernier opus, et a taquiné le retour d’un personnage en particulier.

Zack Snyder n’est pas étranger aux franchises de zombies, ayant repris le travail de George A. Romero Aube des morts comme ses débuts de réalisateur en 2004. À partir de ce moment-là, le Ligue des justiciers Helmer a toujours voulu apporter Armée des morts aux écrans, comme sa propre « suite spirituelle » de l’histoire. Après 15 ans, d’innombrables pitchs infructueux et en grande partie à la combinaison d’un boom des plateformes de streaming et de son Ligue des justiciers succès, celui de Snyder Armée des morts a finalement été acquis par Netflix, qui a accordé un budget de 90 millions de dollars au réalisateur pour donner vie à sa vision. Après avoir saisi cette opportunité et livré un énorme succès au streamer, ce n’était qu’une question de temps avant que l’on parle d’une suite.

Alors que le film se concentre sur l’histoire d’un groupe de mercenaires tentant de récupérer 200 millions de dollars dans un coffre-fort dans un Las Vegas rempli de zombies avant que la ville ne soit détruite par un missile nucléaire envoyé par le gouvernement pour éliminer le trésor de morts-vivants, le prequel , Armée de voleurs, se déroule six ans plus tôt et suit le cracker Ludwig Dieter (Matthias Schweighofer), montrant comment il a développé ses talents dans les premières étapes de l’épidémie de zombies, qu’il allait mettre en œuvre dans Armée des morts. Alors que le prequel a été décrit par Deborah Snyder comme « le travail italien dans un monde où les zombies existent », Schweighofer, qui réalise également le film, a déclaré qu’il se concentre davantage sur la partie du casse et n’est pas catégoriquement un film de zombies.

S’adressant à Inverse à propos de la nouvelle suite, La planète des morts, il semble évident que Zack Snyder revient à l’apocalypse zombie totale qui a été vue dans Armée des morts, et il a taquiné le retour de Dieter de Schweightofer comme la constante entre la trilogie.

Discutant de l’histoire et de l’avenir du personnage, Snyder a déclaré: « De toute évidence, il a utilisé son argent pour ouvrir une serrurerie où qu’il se trouve – Barstow ou San Bernandino. Je ne sais pas s’il en a fait une tonne autre que [accrue] une clientèle. Il a certainement une grande confiance en sa capacité à [install] serrures sur leurs porches arrière. Mais la vraie aventure serait de voir ce qui lui est arrivé quand cette porte du coffre-fort s’est fermée. A-t-il été tué par Zeus ou non ? Que s’est-il passé? On ne le voit pas mourir devant la caméra, et il reste encore du temps. Je ne vous dirai pas ce qui se passe dans Armée des morts 2 – alias La planète des morts – mais disons simplement qu’il y a une chance que Dieter survive. Et il y a une chance que le contact avec la mort l’aurait poussé à vouloir trouver une Gwendoline emprisonnée. »

Il a également expliqué brièvement comment la mythologie nordique est quelque chose dans laquelle il s’est plongé pendant la production de Armée des Ténèbres, et en plus de travailler actuellement sur une série animée sur ce même sujet pour Netflix, il a également souligné comment le sujet, avec Wagner Cycle de sonnerie, avait un rôle à jouer dans les films.

« Mon ami Adam Forman est un énorme Cycle de sonnerie fanatique. Nous venons d’en parler ; il fut un temps où nous nous disions : « Nous devrions faire notre propre cycle de sonnerie [in a] Film de mythologie nordique. De fil en aiguille, puis nous parlions du Gotterdammerung et cela s’est terminé par l’idée que Twilight of the Gods était à l’époque une métaphore de ce genre d’apocalypse zombie. « Il y a plus de fins wagnériennes à venir pour tout le monde. » Les personnages, littéralement, étaient dans leur propre Ragnarok. Ce sont ces personnages divins potentiels dans cet univers de l’armée, et ils ne se rendent pas compte que ce sont eux qui se détruisent. Et ainsi et au fur et à mesure que l’univers de l’armée avance, tout cela se joue encore plus. Si nous faisions une autre armée des morts, vous verriez qu’il y a plus de fins wagnériennes à venir pour tout le monde. Fondamentalement, Ragnarok est en route. »

Army of the Dead est actuellement en streaming sur Netflix, tandis que Armée de voleurs fait ses débuts sur la plateforme ce vendredi. Cette histoire vient via Inverse.

