Army of The Dead 2: date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails à venir

– Publicité –



Zack Snyder travaille avec Netflix Armée des morts 2 La suite de Snyder à son épopée d’action zombie, intitulée. Suite très attendue de l’expérience DCEU de Snyder. Armée des morts Scott Ward et Dave Bautista ont dirigé une bande de mercenaires hétéroclites à travers le désert du Nevada. Le groupe est accusé d’avoir volé des centaines et des millions de dollars dans un coffre-fort de casino souterrain. Le groupe se bat contre des hordes de zombies pour survivre, dont la plupart meurent dans le processus. Le film de Snyder était rempli d’œufs de Pâques. Il a jeté les bases d’une vaste mythologie qui attend d’être explorée.

Outre les extraterrestres vus dans la scène d’ouverture de Army of the Dead, le film présentait également toutes sortes de zombies, y compris des zombies robots et des zombies alpha. La conclusion du film faisait certainement allusion au Armée des morts potentiel pour une franchise. L’enfant de Scott Ward, Kate (Ella Purnell), est arrivée à Las Vegas en vie. Omari Hardwick et Vanderohe ont tous deux survécu à l’explosion nucléaire, grâce au fait qu’il a été retrouvé dans le coffre-fort sous le casino. Une torsion de dernière minute a révélé qu’un zombie a également mordu Vanderohe alors qu’à bord d’un avion se dirigeait vers Mexico.

Netflix a attribué à Snyder un contrat de premier aperçu tout compris. Cet accord inclura le développement d’Army of the Dead 2 par le réalisateur, qu’il terminera à la suite de son autre projet avec le service de streaming, Rebel Moon. Les autres détails ne sont pas connus pour le moment.

Netflix a récemment annoncé que 75 000 000 de foyers avaient regardé Army of the Dead au cours de ses 28 premiers jours sur le streamer. Depuis, il s’est hissé dans le top 10 des films les plus regardés de tous les temps. Il occupe actuellement le huitième rang du classement, à égalité au 8e rang avec Puissance du projet. Snyder avait été impliqué dans Armée des morts développement depuis de nombreuses années. Ce réalisateur a été une victoire majeure pour Netflix à la suite de sa relation mouvementée avec Warner Bros. au cours des dernières années. Il était évident dès le début que le streamer voyait le potentiel des franchises dans le film, et Armée des mortsLes chiffres d’audience de suggèrent qu’ils étaient corrects.

La suite n’est pas encore connue, mais il y a quelques possibilités. Vanderohe est en route pour Mexico et le virus zombie va se propager dans ce pays. Snyder a également fait allusion à la possibilité. Dieter de Matthias Schweighofer a survécu à la Armée des morts Il pourrait être là. C’est possible. Bien qu’il ne soit pas clair comment Kate Ward de Purnell participera, ces trois visages sont susceptibles de faire une apparition dans une certaine mesure. La date de sortie n’a pas été fixée. Armée des morts Le projet reste mystérieux et Snyder devrait connaître ses secrets même si les autres ne le font pas.