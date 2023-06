Armure Hylian : trouvez l’ensemble de soldats au début de Zelda Tears of the Kingdom

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume il y a beaucoup d’armures qui peuvent être trouvées relativement facilement et même très tôt dans le jeu. L’une de ces armures est certainement celle-ci ensemble hylia.

Dans cette solution, nous vous dirons où trouver le Armure de soldat vous pouvez trouver, qui vous semblera sûrement familier.

Armure de soldat : ​​L’armure de jambe Hylia

Où puis-je trouver l’armure de jambe Hylia ? Cette pièce d’armure est dans un secret chambre, sous la terre. Nous vous montrerons l’emplacement exact sur la carte ci-dessous et vous indiquerons comment vous y rendre.

Emplacement : Garde-jambes d’Hylia. © Nintendo/45secondes.fr.com

Le moyen le plus simple et le plus rapide consiste à tunnel royal secret sous le château. Nous commençons sur poste de guet et descendez l’échelle dans le abri. Ici, nous faisons d’abord sauter le tunnel qui se dirige vers nous Château d’Hyrule fils. C’est le Passage secret royal.

Le Royal Secret Passage veut être exploré ! © Nintendo/45secondes.fr.com

Prenez des armes avec vous Marteau ont réorienté. Et les collectionner fleurs de tonnerre dans la grotte, ça va plus vite !

Car il faut maintenant se frayer un chemin à travers de nombreux rochers. Bientôt tu arriveras à un vase prédatrice sur. Éteignez-le. Continuez ensuite vers le nord en haut.

Vous devez vous frayer un chemin jusqu’au château jusqu’à ce que vous obteniez le premier Mur de pierres bleues regarder. Sur le côté gauche, nous voyons maintenant pour la première fois briques (voir image).

Attention aux briques. © Nintendo/45secondes.fr.com

Faites tomber les briques brunes à gauche et entrez dans la pièce secrète. Monter le Iwaroks vers le haut puis courez à gauche dans la pièce.

L’armure de jambe Hylia est la première cible. © Nintendo/45secondes.fr.com

Ici se trouve un vase prédatrice, juste au-dessus de la poitrine que nous convoitons. Décollez le Slime pillé du plafond et ouvrez le coffre. Alors vous avez déjà la première pièce d’armure : Le Armure de jambe hylienne.