Armure d’éveil pour ressembler à Link’s Awakening – Zelda TotK

Il y a d’innombrables armures dans La légende de Zelda : les larmes du royaumequi offrent en partie une valeur ajoutée ludique et en partie une belle apparence.

Et puis il y a quelques ensembles d’armures qui sont un peu le nostalgie servir en nous. Le Ensemble d’armure du temps par exemple, nous ramène littéralement dans le temps, car cela vient de La Légende de Zelda : Ocarina of Time à partir de 1998.

Et ça aussi Ensemble d’armure d’éveil adopte une ligne similaire. Cette armure vient d’un rêve que Link avait fait il y a très, très longtemps. C’est sur le thème du jeu La Légende de Zelda : Link’s Awakening entrouvert.

Trouver l’armure d’éveil dans TotK

Dans cette solution, nous vous disons où vous êtes notoire ensemble d’armure cool peut trouver, au moins visuellement, faire un autre détour Cocolint faire.

Voici la grotte. © Nintendo/45secondes.fr.com

À savoir, l’ensemble d’armure d’éveil est attaché à la quête secondaire Le trésor de Ramda : Awakening Série 1 bondir. Vous pouvez la trouver dans un Grotte de la montagne de la mort près de Goronia. Suivez notre carte pour le point exact. C’est le Grotte sur la rivière Goronbi.

C’est l’entrée de la grotte. © Nintendo/45secondes.fr.com

Courez maintenant dans la grotte. Après quelques mètres, vous trouverez un coffre avec une rhodonite. Attention à la lave. À l’intérieur, vous marchez maintenant vers nordjusqu’à une grande grotte dans laquelle lave du plafond les flux.

Tu peux Flèches de givre utiliser pour construire un pont ou vous prenez les rochers flottants avec le Ultra main jusqu’à ce passage à la nage. Vous pouvez les positionner librement.

Les parois rocheuses à la dérive aident. © Nintendo/45secondes.fr.com

Commute le vase prédatrice de l’autre côté et continuer jusqu’à la rivière avec une paroi rocheuse.

Ici vous trouverez un petit sanctuaire avec le gilet de flamme au fond de la grotte. Puis on ouvre Mur. Derrière est un tablette en pierre, que vous devez lire une fois. C’est ainsi que vous obtenez la première quête.

Armure d’éveil : la robe d’éveil

Où puis-je trouver la robe d’éveil ? En tant que membre de Quest Ramda’s Treasure: Awakening Série 1 nous allons ins Frontière de Tabanta envoyé à l’ouest de la carte du monde. Nous devons le Piliers de pierre anciens trouver. Vous pouvez les voir sur la carte ci-dessous.

Vous pouvez trouver la robe d’éveil ici. © Nintendo/45secondes.fr.com

Alors tu as raison dans sud de la frontière de Tabanta, près de la Pont de Tabanta. Le mieux est de s’installer à l’écurie de Tabanta Frontier vélo stationnaire et voler d’ici.

Cela a l’avantage que nous avons donc le dangereux le feu peut éviter, qui attend devant les ruines. Alors volez vraiment jusqu’au point ci-dessus avant de pouvoir continuer.

Arrivés ici dans les ruines, on ne voit pas grand chose au début. C’est parce que nous grande dalle de pierre sur le plancher faut déménager. Montez le pilier de pierre sud-ouest et pousse le Changerpuis il s’ouvre.

L’interrupteur est bien caché. © Nintendo/45secondes.fr.com

Il ouvre le Grotte des anciennes colonnes de pierre. Il n’y a pas grand-chose à faire ici. attrape ça peignoir d’éveil et la première pièce d’armure est à vous.

Ensuite, lisez la tablette de pierre directement devant le sanctuaire. La tablette de pierre nous donne cela Quête Le trésor de Ramda : Awakening Série 2.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Armure d’éveil : le pantalon d’éveil

Où puis-je trouver le pantalon d’éveil ? On parle d’un endroit où des soldats se sont battus et d’un Soldat à deux mains. Cela signifie-t-il que nous devons d’abord obtenir l’épée à deux mains d’un soldat avant de pouvoir recevoir ce trésor ?

Pas directement. Nous n’avons pas besoin d’aller à la recherche maintenant. En fait, la solution est bien plus simple qu’on ne le pense : l’épée à deux mains est déjà en place.

Alors, où devons-nous aller ? Nous marchons vers l’arène bien connue à l’intérieur d’Hyrule. C’est ce qu’on appelle Ruines de l’arène. Mieux vaut commencer à Tour dans les plaines d’Hyrule puis vole vers le sud-ouest jusqu’à l’arène.

Ici vous pouvez trouver le pantalon adulte. © Nintendo/45secondes.fr.com

Sur la scène, nous voyons un Donner-Griock attendre dans l’arène. Si vous pouvez le faire, vous pouvez d’abord le désactiver. Vous trouverez des conseils à ce sujet dans notre Guide Griock.

Au final c’est le Blitz Grock pas si difficile à vaincre. Et si vous ne pouvez pas encore le faire, tout ce que vous avez à faire est d’être un peu prudent. Au final, la solution reste la même.

s’échapper de devant l’arène, restez sous les rochers en bas à droite et continuez à marcher vers le bord sud-ouest. Un peu plus haut vous le trouverez Soldat à deux mains et à côté d’un statue.

Avec le Ultra main Dois tu Soldat à deux mains maintenant coincé dans la statue. Et de telle sorte que l’extrémité pointue de l’épée pointe vers le bas. Plus précisément, vous placez l’épée devant la statue.

L’épée doit aller à la statue. © Nintendo/45secondes.fr.com

Maintenant s’ouvre Grotte des ruines de l’arène devant la statue. Sautez et attendez avec impatience le prochain Pièce d’armure au sanctuaire : le pantalon d’éveil.

Ici, vous lisez la dalle de pierre suivante, puis continuez avec la troisième et dernière pièce d’armure. C’est le Quête Le trésor de Ramda : Awakening Série 3.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Armure d’éveil : le masque d’éveil

Où puis-je trouver le chapeau d’éveil ? Les tablettes de pierre nous envoient au Marais de Harzsang des monts Hyrule. On commence donc à Tour sur le mont Tilio. Ces marécages sont localisés sur la carte ci-dessous. Allez directement aux ruines locales.

Le masque d’éveil vous attend ici. © Nintendo/45secondes.fr.com

Lesdits piliers se dressent au milieu de Plateaux du tonnerre. Il s’agit vraiment des piliers nord et sud ici.

Nous devrions connecter la colonne sud à la colonne nord. Le L’ombre donc faut se rencontrer. Comment cela fonctionne-t-il ?

Nous devons allonger l’ombre du pilier sud pour qu’il touche le pilier nord.

Solution du puzzle de l’ombre : Nous prenons 3x bûches et collez-les ensemble. Ci-dessous nous attachons ceci Composante Sonau : poste puis nous faisons glisser l’ensemble de la construction sur le pilier sud pour allonger l’ombre du pilier.

Montez sur le pilier pour la première fois. © Nintendo/45secondes.fr.com

Sans surprise, il faut alors passer à l’heure du déjeuner attends donc il faut 12 heures être pour que cela se produise. Faites un feu de camp et appuyez sur « Attendre jusqu’à midi“.

L’ombre frappe ! © Nintendo/45secondes.fr.com

Une fois que vous avez préparé la construction, ce que je recommanderais, la dernière chambre au sol s’ouvrira et vous pourrez entrer. Le sanctuaire contient le masque d’éveil et vous avez également terminé cette quête.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Toutes les armures de Zelda : Tears of the Kingdom se trouvent ici dans l’aperçu.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !