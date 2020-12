‘Armor Wars’ et ‘Ironheart’ seront-ils des histoires connectées?

En savoir plus sur toutes les nouvelles émissions de télévision que Marvel / Disney a en réserve pour Disney +, c’était comme manger sur un smorgasbord pour les fans de Marvel. Alors que la pandémie a rendu le placard Marvel stérile pour 2020, la prime que le MCU sert les prochaines années sur Disney + compense largement.

Les deux émissions qui dérivent de l’histoire de Tony Stark étaient particulièrement intéressantes: Ironheart et Armor Wars. Compte tenu de l’interconnectivité tant vantée du MCU, les fans se demandent comment cela se déroulera du côté de la télévision.

Qu’est-ce que « Armor Wars »?

Kevin Feige | Jesse Grant / Getty Images pour Disney

CONNEXES: ‘Armor Wars’: les fans ont hâte de voir enfin War Machine abandonner son rôle d’acolyte

Depuis que Tony Stark a rencontré son créateur en Avengers: Fin de partie, les fans ont essayé de trouver un moyen pour que le personnage revienne d’une manière ou d’une autre, que ce soit un camée dans une histoire «passée» comme Veuve noire ou le genre de résurrection magique que les gens du docteur Strange pourraient réussir. Comme les fans l’ont noté, l’un des moyens les plus simples et les plus évidents de poursuivre son histoire était ici sous la forme de War Machine / James Rhodes.

Selon Screen Rant, Guerres d’armure est basé sur une série de bandes dessinées de 1987 et 1988 sur des personnes qui tentent de voler la technologie Stark. Alors que le MCU a déjà traité une histoire comme celle-ci, notamment Spider-Man: loin de chez soi, l’émission télévisée mettrait le problème au premier plan. L’histoire des bandes dessinées impliquait Tony Stark, il devra donc y avoir des réécritures importantes, bien que ce soit comparable au cours avec le MCU.

Donc, avec Tony parti, ce sera à War Machine de garder la technologie Stark, et il y a aussi un potentiel de croisement, avec Ant-Man figurant dans la version bande dessinée. Les fans ont eu hâte que War Machine ait sa propre histoire, car beaucoup d’entre eux ont estimé que le personnage était devenu court après avoir failli mourir Captain America: guerre civile. Armor Wars pourrait aider à combler ce déficit.

Qu’est-ce que «Ironheart»?

War Machine n’est pas le seul personnage à avoir été présenté comme un successeur d’Iron Man. Il y a aussi un personnage encore invisible dans les films, Riri Williams, un jeune génie de la technologie qui conçoit son propre costume d’Iron Man et devient Ironheart. Encore une fois, dans les bandes dessinées, Tony Stark est toujours en vie et il encourage activement les activités scientifiques et super-héroïques de Williams, de sorte qu’une réorganisation sera nécessaire.

Screen Rant souligne qu’Ironheart est la première cible des Ten Rings, l’organisation terroriste qui a poursuivi Tony Stark et qui bénéficiera d’une plus grande visibilité dans le film Shang Chi et la légende des dix anneaux, sortie en salles en juillet prochain, et c’est un exemple de l’interconnectivité pour laquelle Marvel est célèbre. Marvel a déjà expliqué comment WandaVision finira par alimenter Docteur Strange et le multivers de la folie, par exemple,

Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis cette annonce. Pour une chose, Multivers de la folie ne sortira pas avant 2022, alors on se demande à quel point WandaVision, qui sortira en janvier 2021, se connectera à un film qui sortira plus d’un an plus tard.

Dans l’état actuel des choses, aucune des deux émissions liées à Iron-Man n’a de date de sortie, bien que les spéculations disent qu’elles apparaîtront en 2022 ou plus tard.

Comment les deux émissions vont-elles se connecter?

Se demander si ces émissions seront connectées peut être comme se demander si l’eau est humide. Comme l’a dit un fan de Reddit, «Tout sera connecté. Cela ne s’appelle pas l’univers autonome indépendant de Marvel. »

Donc, une meilleure question n’est peut-être pas si mais comment. La connectivité pourrait atteindre un niveau entier maintenant que Disney a clairement indiqué que Disney + était le principal débouché de l’entreprise.

Pour être sûr, Marvel a jeté une bouée de sauvetage dans les cinémas en difficulté en annonçant que tous les titres qui avaient été ciblés pour les cinémas, comme Veuve noire et Éternels, irait toujours au cinéma en premier. Mais avec l’abondance des titres télévisés annoncés, la connectivité se déroulera probablement de manière nouvelle et plus élaborée.

Un fan a deviné, «IMO Armor Wars précédera Ironheart. Ou diable, peut-être que Riri apparaît dans AW où elle est interrogée par Rhodey, mais Rhodey décide de la laisser seule parce qu’il ne la voit pas comme une menace.

Mais un autre fan est entré dans le vif du sujet en disant: «Cela me permettra d’obtenir à nouveau un abonnement Disney +. J’attendais une sortie solo de War Machine depuis des lustres. C’est de la musique pour les oreilles de souris de Disney.