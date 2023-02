Armie Hammer révèle qu’il envisageait de se suicider après avoir été accusé de viol

CÉLÉBRITÉS

« Je suis ici pour admettre mes erreurs et assumer mes responsabilités », a-t-il déclaré lors de sa première interview après les allégations. C’est ce que l’acteur de Call Me By Your Name a raconté après deux ans sans faire de déclarations.

©GettyArmie Hammer a donné sa première interview après les allégations.

Deux ans se sont écoulés depuis Armie Marteau fait face à une série d’accusations de abus sexuels et cannibalisme. Depuis, sa vie de star hollywoodienne a pris fin, puisqu’il a été viré de son agence et qu’une bonne partie de ses projets ont été annulés. Mais, pour la première fois, l’acteur a rompu le silence et a raconté sa version des événements, révélant même que envisagé le suicide et que lui-même il a été abusé à l’âge de 13 ans par un pasteur.

Dans un dialogue avec Air Mail, Hammer a raconté comment il avait été exposé au public et a admis qu’il avait eu un comportement abusif avec ses ex-partenaires. Bien que la police de Los Angeles ait lancé une enquête, l’interprète de Le réseau social Il a nié les actes criminels et a souligné que son intérêt pour certaines pratiques sexuelles est né après avoir été abusé dans son enfance.

À propos du pasteur, il a expliqué : « Cela a introduit la sexualité dans ma vie d’une manière qui était complètement hors de mon contrôle. Je me sentais impuissant dans cette situation. ». Et j’ajoute : « La sexualité était présentée de manière terrifiante, donc mon intérêt est porté sur le fait de vouloir contrôler la situation”.

+ Armie Hammer raconte sa tentative de suicide

La vie d’Armie Hammer a été bouleversée depuis les allégations : il a travaillé comme vendeur aux îles Caïmans et a passé du temps dans un centre de récupération. Cependant, il a admis avoir envisagé l’idée du suicide pendant qu’il était là-bas: «Je suis juste allé dans l’océan et j’ai nagé aussi loin que j’ai pu dans l’espoir de me noyer, d’être heurté par un bateau ou d’être mangé par un requin. Puis j’ai réalisé que mes enfants étaient toujours à terre et que je ne pouvais pas leur faire ça.”.

A propos des plaintes de Courtney Vucekovich et Paige Lorenze, l’acteur a reconnu les avoir abusés émotionnellement. « Il avait ces femmes plus jeunes que la fin de la vingtaine, et j’ai la fin de la trentaine. J’étais un acteur à succès à l’époque. Ils auraient peut-être été heureux d’être avec moi et auraient dit oui à des choses auxquelles ils n’auraient peut-être pas dit oui par eux-mêmes. C’est un déséquilibre de pouvoir dans la situation”.

Enfin Armie Hammer a soutenu : «Je suis ici pour avouer mes erreurs, assumer la responsabilité du fait que j’étais un abrutique j’étais égoïste, que j’utilisais les gens pour me sentir mieux, et quand j’avais fini, je passais à autre chose”. Et il a conclu : «Maintenant, je suis une personne en meilleure santé, plus heureuse et plus équilibrée. Je peux être là pour mes enfants comme je ne l’ai jamais été. Je suis vraiment reconnaissant pour ma vie et mon rétablissement et tout. Je ne reviendrais pas en arrière et ne détruirais pas tout ce qui m’est arrivé”.

