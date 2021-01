Armie Hammer répond à la controverse sur les réseaux sociaux après la sortie du film de Jennifer Lopez

Armie Hammer a rompu son silence sur le scandale des réseaux sociaux qui l’a trouvé tendance sur les réseaux sociaux le week-end dernier. De plus, l’acteur a brusquement quitté le Mariage au fusil de chasse jeter. Au cours du week-end, des messages présumés à diverses femmes de son compte Instagram ont été divulgués en ligne. Les messages contenaient des termes sexuels explicites de manière graphique, tout en discutant également du cannibalisme. Dans l’un des messages présumés, le Appelez-moi par votre nom l’acteur dit: «Je suis à 100% un cannibale», sur lequel beaucoup de gens se sont concentrés. Aucun des messages ou vidéos n’a été posté ici, en raison de leur nature graphique.

TMZ a pu demander Armie Hammer sur les messages controversés. Au cours du week-end, Hammer et ses représentants n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires sur la situation. Il n’a pas été vérifié que les messages en question provenaient du compte de Hammer, mais les détectives Internet pensent qu’ils sont légitimes après un travail de détective, qui comprenait la localisation et la correspondance du tatouage du doigt de l’acteur dans certaines des images. Hammer avait ceci à dire.

«Je ne réponds pas à ces conneries, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas en toute bonne conscience laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant. «