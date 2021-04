Armie Hammer quitte Broadway pour jouer « The Minutes »

Après avoir reçu de fortes accusations d’abus sexuels et émotionnels ces derniers mois, l’acteur Armie Hammer a abandonné un autre de ses grands projets: la pièce de Broadway «The Minutes», écrite par l’acteur, scénariste et dramaturge Tracy Letts, auteur d’œuvres comme «Bug», « Killer Joe » et « Août: Osage County ».

«Le procès-verbal» est centré sur une réunion du conseil d’une ville, montrant tout au long de l’œuvre l’œuvre derrière ses murs avant l’arrivée d’un étranger, montrant l’hypocrisie de ses habitants et la portée immorale de sa «démocratie». Bien que la pièce ait eu une brève saison en 2017, elle se préparait à son retour en 2022, même si cela devra désormais être réalisé sans Hammer.

La pièce aurait commencé dans la ville de Chicago, se déplaçant à Broadway pour recevoir plus tard une nomination au prix Pulitzer pour le «meilleur drame». Hammer a rejoint la production à son arrivée à Broadway en remplacement de Cliff Chamberlain.

Tracy Letts joue également dans la production avec un casting qui comprend également Ian Barford, Blair Brown, K.Todd Freeman, Danny McCarthy, Jessie Mueller et Austin Pendleton. Au cours du mois de février, ils auraient effectué certaines fonctions de test pendant trois semaines, programmant leur retour pour mars 2022.

Selon les informations de « The Wrap », Amrie Hammer a quitté la production au milieu d’une enquête du service de police de Los Angeles après avoir divulgué une série de messages présumés dans lesquels il était accusé d’abus et de violence psychologique.

Il s’agit du projet le plus récent abandonné par Armie Hammer ces derniers mois, comprenant le film « The Billion Dollar Spy », la série Starz « Gaslit » et la production Paramount + « The Offer », sur la réalisation de « The Godfather » . Il aurait également été abandonné par son agence de représentation WME.