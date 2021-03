Armie Hammer perd son dernier rôle dans un espion d’un milliard de dollars suite à des accusations d’agression

Armie Hammer a maintenant perdu tous les rôles qu’il avait alignés pour l’avenir à la suite d’allégations d’agression sexuelle. Le Ranger solitaire et Appelez-moi par votre nom l’étoile a été retirée du drame à venir Espion d’un milliard de dollars, qu’il aurait joué en face de Mads Mikkelsen. Cela vient après avoir perdu une série d’autres rôles importants dans des films de haut niveau. Et sa prochaine sortie Mort sur le Nil a été retardé jusqu’au bail 2022.

La réalisatrice Amma Asante va diriger Espion d’un milliard de dollars, qui est décrit comme un thriller de la guerre froide. Walden Media a refusé de commenter davantage le départ d’Armie Hammer. Espion d’un milliard de dollars était le dernier film qu’Armie Hammer avait sur son ardoise imminente, chaque studio avec lequel il devait travailler ayant rompu les liens avec l’acteur controversé. Un certain nombre d’autres projets mettant en vedette Hammer enveloppé avant que les accusations de viol ne soient rendues publiques.

Armie Hammer était censé rentrer Appelez-moi par votre nom 2. Ce film n’a pas été mis en développement actif et il n’existe pas encore de scénario pour la suite du hit nominé aux Oscars. Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur Appelez-moi par votre nom 2 à l’avenir, le drame n’a jamais été éclairé par le studio. Maintenant, avec les allégations d’agression sexuelle contre Hammer, le sort du film semble encore plus incertain. Le réalisateur original Luca Guadagnino a également refusé de commenter ce problème et travaille actuellement sur un autre projet.

Hammer a commencé à perdre le contrôle de sa carrière hollywoodienne après que plusieurs femmes se soient opposées à l’acteur sur les réseaux sociaux. L’un des anciens partenaires de l’acteur a accusé Hammer de viol dans une affaire qui remonte à 2017. Les accusations ont conduit à une enquête du LAPD, avec une enquête d’agression actuellement en cours avec Hammer comme principal suspect.

Armie Hammer a nié l’allégation de viol et qualifie cette affirmation de «scandaleuse». L’acteur a toujours soutenu que toute interaction sexuelle avec l’un de ses anciens partenaires était consensuelle. Hammer a été abandonné de WME, et il a perdu deux autres rôles de haut niveau. Le premier acteur face à Jennifer Lopez dans Mariage au fusil de chasse, et le deuxième dans Paramount’s L’offre, qui met en vedette Jake Gyllenhaal et suit la création de Francis Ford Coppola Le parrain.

Des allégations contre Armie Hammer ont fait surface pour la première fois sur un compte Instagram anonyme plus tôt cette année. Les captures d’écran montraient des conversations présumées que l’acteur avait eues avec une femme non identifiée, qui représentaient des fantasmes de cannibalisme et de viol. Hammer n’a jamais authentifié les messages. La femme derrière le compte instagram est celle qui accuse désormais Hammer de viol. Les avocats de Hammer ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

Espion d’un milliard de dollars n’est pas entré en production pour le moment en raison de la pandémie en cours. Il n’y a pas de mot sur la refonte d’Armie Hammer. Variety a été le premier à rapporter cette nouvelle.

