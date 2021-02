Armie Hammer Exposé: à quoi s’attendre de l’histoire rumeur de la bombe

Une histoire très attendue d’Armie Hammer a conduit les médias sociaux à proposer des théories folles sur l’acteur.

Comme si Armie Hammer se qualifiant de «cannibale» dans une série de messages troublants adressés à une femme l’accusant d’abus sexuels n’était pas assez horrible, de nouvelles allégations pires que tout ce que nous avons déjà entendu feraient partie d’un prochain exposé sur la Appelez-moi par votre nom acteur.

Le tristement célèbre compte de potins de célébrités d’Instagram DeuxMoi partagé une série de dénonciations anonymes qu’un grand média américain se prépare à publier une histoire choquante sur Hammer qui dévoile un côté encore plus sombre à l’acteur.

Cela vient après qu’une série d’ex-partenaires se sont manifestés pour accuser Hammer d’abus, de manipulation et de violation du consentement.

Voici à quoi s’attendre de l’exposé d’Armie Hammer.

Ces allégations ont commencé lorsqu’un ex de Hammer a commencé à partager des captures d’écran d’échanges avec Hammer dans lesquelles il faisait référence à des fantasmes de viol et à des pulsions cannibales.

Depuis lors, plusieurs productions à venir ont supprimé l’acteur de leur distribution.

L’histoire tant attendue d’Armie Hammer, qui devait initialement sortir le week-end du 6 février, ne s’est toujours pas concrétisée et est très probablement inexistante puisque DeuxMoi n’a aucun moyen de vérifier ses sources anonymes.

Cela dit, voici quelques détails et théories tourbillonnant en ligne sur le contenu de l’article.

HouseOfEffie a évoqué une histoire à venir.

Le compte Instagram HouseOfEffie, qui est dirigé par la femme qui a présenté pour la première fois des allégations contre Hammer, a publié une histoire Instagram maintenant supprimée qui suggérait apparemment que des détails encore plus horribles que ce qu’elle avait déjà allégué n’avaient pas encore été dévoilés.

«Putain de merde. Je sais ce qui va sortir. C’est mauvais. Vraiment mauvais. »

Toutes ses allégations contre Hammer et les preuves de leurs conversations peuvent désormais être trouvées dans une histoire sur son Instagram. Elle a également déclaré que Hammer et ses amis seraient dénoncés pour avoir commis des actes plus dérangeants.

Instagram / @houseofeffie

Hammer a été abandonné par son publiciste et agent.

Alors que les rumeurs d’une histoire à venir ont commencé à circuler au cours du week-end, Hammer a été abandonné par WME Talent Agency avec son publiciste personnel.

Hammer est resté quelque peu silencieux au milieu de ces allégations en dehors de dire: «Je ne réponds pas à ces affirmations de conneries, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi», dans un communiqué en janvier.

La police enquête sur les restes trouvés près d’une résidence où Hammer a passé la quarantaine.

Certains utilisateurs de Twitter associent Hammer à une enquête sur les personnes disparues à Joshua Tree, en Californie.

Les restes sectionnés d’un corps ont été récemment découverts dans le désert près de l’endroit où Hammer avait passé du temps à travailler avec un ami à la fin de 2020.

En septembre, la police a commencé à rechercher une mère de deux enfants qui avait disparu dans la région lors d’un road trip en solitaire.

Erika Lloyd est toujours portée disparue et la police n’a établi aucun lien entre cette affaire et les restes découverts, ni lancé aucune enquête officielle sur Hammer.

L’acteur a révélé en octobre qu’il travaillait dans la construction, mettant à jour un motel abandonné avec son ami Ashton Ramsey à Joshua Tree au cours des derniers mois.

Cependant, Hammer a été assez public à propos de son passage à Joshua Tree, le mentionnant sur les réseaux sociaux et dans des interviews, ce qui ne serait normalement pas le cas si quelqu’un était impliqué dans un possible meurtre.

En outre, il est important de noter que les affirmations faites par In the Cut ne sont que cela – des affirmations.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont rapidement évoqué l’histoire présumée, un utilisateur d’Instagram ayant écrit: « J’ai l’impression que c’est un peu exagéré. »

Un autre a déclaré: « Après avoir lu les tweets et l’article, cela semble un peu tiré par les cheveux, non?

Ronan Farrow est censé être derrière l’histoire.

New yorkais Selon les rumeurs, l’écrivain Ronan Farrow enquêterait sur l’histoire, selon des SM envoyés à NotSkinnyButNotFat sur Instagram. Farrow suit le récit de l’accusateur de Hammer.

Farrow était auparavant à l’origine d’un article très médiatisé qui dévoilait des allégations d’abus sexuels contre Harvey Weinstein et d’un livre exposant l’inconduite sexuelle de Matt Lauer.

Les réseaux sociaux attendent que l’histoire accablante sorte.

Alors que de nombreuses personnes anticipent cette histoire prétendument horrible, les médias sociaux sont divisés sur ce que nous pouvons nous attendre à découvrir.

Certains ont souligné que les médias peuvent se retourner rapidement contre les stars pour de fausses accusations, comme ce fut le cas avec Johnny Depp.

Alors que d’autres attendaient simplement ce qui allait secouer à nouveau 2021.

Bien sûr, bien qu’aucune autre accusation n’ait été faite, nous devons prendre ces théories avec une pincée de sel et nous concentrer sur l’écoute des nombreuses femmes qui ont déjà présenté des allégations inquiétantes contre l’acteur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.