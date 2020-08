Armie Hammer: Après avoir rompu, il couche avec un ami

29/08/2020 16 h 02

Le mariage de l’acteur américain Armie Hammer et d’Elizabeth Chambers a échoué. C’est pourquoi il vit avec son meilleur ami depuis des semaines.

Armie Hammer (34 ans, “Call Me by Your Name”) a annoncé il y a plusieurs semaines sur Instagram que son mariage avec Elizabeth Chambers (38 ans) est terminé. Maintenant, l’acteur américain a révélé sur la plateforme qu’il vivait avec l’un de ses meilleurs amis depuis environ deux mois.

Un ami et patron

«Depuis environ deux mois, j’ai vécu avec Ashton, travaillé avec Ashton sur la construction et fait de la randonnée avec Ashton tous les jours», a écrit Hammer à propos d’une photo de son ami qui le montre dans le parc national de Joshua Tree en Californie. C’est un grand ami et un grand patron – et vous ne pourriez pas demander plus de soutien. Hammer, qui a eu 34 ans le 28 août, a remercié Ashton lors de sa journée spéciale.

Source: instagram.com

“Treize ans en tant que meilleurs amis, âmes sœurs, partenaires puis parents”, a écrit Hammer à propos d’une photo de lui et de Chambers qu’il a publiée début juillet. Il a poursuivi: «Ce fut un voyage incroyable, mais ensemble nous avons décidé de tourner la page et de mettre fin à notre mariage.» Les deux se sont mariés en 2010 et ont une fille (née en 2014) et un fils (né en 2017).

(wue / spot)