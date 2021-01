Armie Hammer a brisé le silence et a répondu aux allégations de cannibalisme

Les derniers jours ont été très mobilisateurs pour Marteau Armie, puisque son nom était une tendance sur les réseaux sociaux et son visage était le protagoniste dans divers médias. La raison? L’acteur était sur toutes les lèvres lorsque des captures de messages sont devenues virales sur Internet, dans lesquelles Harcèle sexuellement les femmes et révèle une tendance cannibale apparente.

Selon la plainte, ce sont des messages qu’il aurait envoyés via le réseau social Instagram. Ils ne sont pas du goût des gens, car leurs paroles sont dérangeantes: « Je serai votre propriétaire. C’est mon âme. Mon cerveau. Mon esprit. Mon corps. Voudrais-tu venir et être ma propriété jusqu’à ce que tu meurs? Si je voulais couper un de tes orteils et l’avoir dans ma poche pour toujours en avoir un morceau de vous en mon pouvoir? « .

Dans la conversation, vous pouvez également lire: «Je suis 100% cannibale. Je veux te manger. Bon sang, c’est très étrange à admettre. Je ne l’ai jamais admis auparavant.. C’était si loin qu’il a fait le tour du monde et même son ex-femme, Chambres Elizabeth, m’a dit: « C’est un monstre ». Après quelques jours sous les projecteurs, Hammer a finalement brisé le silence et a abordé ce scandale.

+ Armie Hammer a brisé le silence:

L’acteur a fait une déclaration, qui a été rapportée par les médias américains Date limite. Là, il a déclaré: «Je ne réponds pas à ces mensonges, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas en toute conscience laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient dans ce domaine et le fera Je suis reconnaissant ».

De cette façon, le protagoniste de ‘Appelez-moi par votre nom’ et «Rebecca», de Netflix, a précisé que quitte le film ‘Shotgun Wedding’ avec Jennifer Lopez. Un porte-parole pour Lionsgate a commenté: « Armie a décidé de s’éloigner du film et nous le soutenons dans sa décision. « . Dans un sondage Spoiler, 83% ont voté que l’acteur devrait sortir pour clarifier cette question, et finalement il l’a fait, mais sans donner trop de détails.