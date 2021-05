« Armée des morts »: Zack Snyder Unchained (Critique)

Zack Snyder a présenté son premier film avec une intrigue originale depuis l’arrivée de « Sucker Punch » en salles en 2011, un film qui malgré ses réactions polarisantes auprès du grand public et de la critique spécialisée, a réussi à se faire une place dans le cœur de ses fans. comme une sorte de « classique culte moderne », bien que cela ne l’exempte pas d’être cité comme un exemple clair de « style sur substance ».

Bien avant que Warner Bros ne décide d’accepter l’existence de la coupure originale de la « Justice League » et de lui donner une chance de la restaurer, Snyder a commencé à travailler avec Netflix sur « Army of The Dead », où, après une controverse et une pandémie pas fini, a finalement atteint le catalogue de la plateforme ce week-end.

Snyder n’est pas étranger au cinéma zombie, faisant ses débuts en tant que réalisateur grâce à « Dawn of the Dead », un remake de celui réalisé par le père du genre George A Romero sorti en 1978, il serait donc assez curieux pour beaucoup que dans son nouveau travail a décidé de combiner les morts-vivants avec le «cinéma de braquage» (voir «The Italian Job» ou «Ocean’s Eleven»).

Mais aussi originale que puisse paraître la proposition de Snyder: a-t-elle fonctionné en exécution? On peut voir dans ce film que Zack Snyder, bien qu’il ne dispose pas de la même infrastructure et de l’équipement technique que lui offraient les studios Warner Bros, a réussi à apprendre quelques trucs, en plus de se sentir suffisamment en confiance pour être son propre directeur de la photographie.

« Army of the Dead » présente un scénario dans lequel Las Vegas est devenu le point de départ d’une invasion de zombies, dont beaucoup s’éloignent du stéréotype de la marche lente pour présenter des créatures beaucoup plus agiles, fortes et résistantes que l’humain moyen. ayant un excellent sens de l’organisation et du leadership grâce à son Alpha, qui provient d’un établissement gouvernemental.

Les années ont passé et avec la ville fortifiée, un mercenaire nommé Scott Ward (Dave Bautista) est recruté pour une mission dangereuse dans laquelle il doit rassembler une équipe spéciale pour entrer dans la ville et récupérer un butin de milliards de dollars dans le coffre-fort d’un casino avant qu’une bombe nucléaire ne détruit la ville.

Soyons clairs. Zack Snyder est un réalisateur aux idées nombreuses et avec une inventivité hors du commun, mais cela n’a que peu ou rien pour le spectateur s’il ne peut pas avoir un certain ordre ou contrôle, ce que le cinéaste ne possède pas. Cette année, nous avons pu voir le grand potentiel du cinéaste grâce à sa version étendue de « Justice League », mais rappelez-vous qu’il s’agissait d’un film inspiré de personnages aux mythologies restaurées.

« Army of the Dead » est dans une zone de grande promesse qui a presque réussi. Mais lors de la livraison d’un produit solide, le «presque» ne suffit pas. Snyder commence son film avec l’un de ses montages désormais traditionnels, qui est exécuté dans le bon sens au rythme de «Viva Las Vegas» en big band avec les voix de Richard Cheese et Allison Crowe.

Avec ce film, Snyder est cet ami qui a une très bonne histoire à vous raconter, mais qui commence à bégayer et à faiblir d’émotion, ce qui vous fait ne pas comprendre pleinement ce qu’il voulait raconter. Il a des contre-plans dont la composition pourrait être extraordinaire s’il n’y avait pas ses séquences floues, qui peuvent être intentionnelles, mais ne servent à rien pour des effets dramatiques.

« Army of the Dead » a une distribution prometteuse, mais aucun de ses personnages (qui plus que des personnages semblent en fait être des archétypes narratifs nommés) n’est pas assez fort pour se soucier de leur bien-être tout au long de leur voyage, bien qu’il y en ait. que certaines de vos séquences d’action sont attrayantes pour les yeux.

Peut-être est-ce parce que Snyder voulait construire un film d’action pour ne pas se prendre trop au sérieux et en profiter un après-midi libre, mais il est clair que le cinéaste a encore beaucoup à apprendre en termes de gestion narrative lorsqu’il s’agit d’un histoire originale.

« Army of the Dead » ressemble à un début, quelque chose de curieux venant d’un cinéaste avec huit films dans sa carrière. Zack Snyder a été rapidement recruté par Warner Bros après ses débuts, ce qui a peut-être évité de se développer en tant qu’auteur sans la supervision des grands studios. Bien que ce film soit loin d’être parfait, son cinéaste a presque certainement encore une carrière prometteuse devant lui.