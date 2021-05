«  Armée des morts  »: Zack Snyder et pourquoi il a interdit le tournage des chaises

Lot de 4 chaises en tissu gris clair et pieds naturels - MOANA

Vous désirez donner une certaine particularité à votre intérieur, pourquoi ne pas le faire en choisissant des meubles haut de gamme . Allez à la découverte de ce remarquable lot de 4 chaises en tissu gris clair et pieds naturels de la gamme MOANA. Il peut être installé dans un salon. Il convient aussi dans un séjour. Son atout premier est la qualité de sa conception. Conçu à base de tissu 100 % polyester et de bois, il est parfaitement solide et stable. Lassise est douce et le dossier est reposant. Vous saurez apprécier aussi son coloris gris clair et naturel qui lui donne une esthétique exceptionnelle . Couleur : gris clair et naturel Matière : tissu polyester et bois Dimensions (Lxlxh) : 44.5 x 52.5 x 47 cm Hauteur d'assise : 47 cm Hauteur du dossier : 35 cm Poids maximum supporté : 120 kg Poids : 11 kg Livré prêt à monter Cet article existe également dans d'autres dimensions et dans d'autres coloris