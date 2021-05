‘Armchair Expert’ de Dax Shepard lance un partenariat exclusif avec Spotify – Spotify

Appel à tous les passionnés de psychologie, les fans de talk-shows et les armureries: Nous avons des nouvelles passionnantes. Le podcast Expert en fauteuil, co-animé par l’acteur, le cinéaste et le comédien Dax Shepard et producteur et personnalité nominé aux Emmy Monica Padman, vient exclusivement sur Spotify. Tous les épisodes passés et nouveaux, qui sont produits par Rob Holysz, Monica et Dax, resteront gratuits et disponibles en streaming exclusivement sur la plate-forme à partir du 1er juillet. Le partenariat comprend également un premier accord avec Armchair Umbrella Network.

«Passer à Spotify est une énorme opportunité pour nous. Je suis particulièrement reconnaissant pour le travail que Monica et Rob ont accompli pour nous amener à ce point. Nous baignons tous dans l’excitation de savoir que nous ferons ce que nous aimons le plus dans les années à venir », déclare Dax.

Expert en fauteuil a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en 2018, devenant l’un des podcasts les plus écoutés au monde et attirant une base de fans fidèles de «Armcherries». À chaque épisode, Dax et Monica invitent les auditeurs à se joindre à eux et à leurs invités pour des discussions intimes, honnêtes et sans jugement. À la base, le spectacle est destiné à «Célébrer, avant tout, les défis et les revers qui mènent finalement à la croissance et à l’amélioration.»

De discuter de normes inéquitables avec Hillary Clinton à ouverture à propos des luttes de Dax contre la toxicomanie, le Expert en fauteuil Les hôtes adoptent une approche unique pour interviewer des célébrités, des artistes et des leaders mondiaux. Les conversations qui en résultent sont stimulantes et vulnérables et permettent aux personnes interrogées de partager les moments les plus difficiles et les plus triomphants qui ont défini leur vie. Les invités récents incluent John legend, Bill Gates, et Salma Hayek.

«Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure avec Spotify. Armchair Expert restera le même spectacle qu’il a toujours été, mais avec des opportunités supplémentaires que seul Spotify peut nous offrir », déclare Monica. «Nous sommes impatients de continuer à proposer notre contenu axé sur l’humain et notre salle de bains sans porte à notre public via cette plate-forme exclusive.»

Écoutez l’épisode de cette semaine, le jeudi 13 mai, pour entendre Dax et Monica discuter du nouveau partenariat avec un invité surprise à ne pas manquer.

Soulevez une chaise et écoutez Expert en fauteuil au dessous de.