ARM appuie sur l’accélérateur : ses nouveaux processeurs et GPU promettent de faire monter la barre d’Android à travers le toit

Les puces ARM sur lesquelles pariera la prochaine génération de smartphones Android sont déjà là. Cette société britannique vient de présenter le TCS23 (Solutions informatiques totales 2023), la plate-forme qui regroupe les CPU et les GPU que l’on retrouvera dans la prochaine fournée de téléphones mobiles. Ils arrivent avec plusieurs promesses importantes sous le bras, mais l’une brille plus que les autres : leur nouveau processeur phare intègre les cœurs Cortex-X les plus efficaces jusqu’à la date.

Les nouveaux processeurs ont été implémentés sur la microarchitecture Armv9.2, et sont disponibles sous la forme de trois cœurs différents : Cortex-X4, qui est le plus ambitieux ; Cortex-A720, le modèle intermédiaire ; et Cortex-A520, qui est le processeur le plus modeste du nouveau portefeuille. Concernant les GPU, nous avons trois autres options avec une architecture de cinquième génération : la logique graphique Immortalis-G720, qui est la plus avancée ; Mali-G720 et Mali-G620.

Améliorez les performances, l’efficacité et l’évolutivité, selon ARM

Pour le moment, nous n’avons pas d’autre choix que de nous en tenir à ce que nous dit ARM, mais oui, sur le papier, leurs promesses semblent très bonnes. Pour ouvrir la bouche, nous pouvons étudier son noyau le plus avancé, le Cortex-X4. Selon ses créateurs, il fonctionne jusqu’à 15% mieux que Cortex-X3, qui est implémenté sur la microarchitecture Armv9.0, et est 40% plus efficace que ce dernier noyau. L’augmentation des performances n’est pas mauvaise, mais l’amélioration de l’efficacité est surprenante. Nous verrons si ces données sont alignées avec les avantages réels des téléphones mobiles.

Les cœurs Cortex-X4 sont soutenus par un cache L2 d’une capacité allant jusqu’à 2 Mo

Un autre fait important à ne pas négliger est son évolutivité. Et c’est que ces cœurs peuvent être soutenus par un cache de niveau 2 d’une capacité allant jusqu’à 2 Mo, de sorte que les clients ARM pourront dimensionner leurs processeurs de manière flexible pour équilibrer correctement leur rapport coût/performance. De plus, comme nous aurions pu le prévoir, les cœurs Cortex-X4, Cortex-A720 et Cortex-A520 peuvent être combinés de manière flexible pour régler une large gamme de processeurs.

En revanche, les cœurs Cortex-A720 sont, toujours selon ARM, jusqu’à 20 % plus efficaces que le Cortex-A715. Et le Cortex-A520 jusqu’à 22 % plus efficace que ses prédécesseurs, le Cortex-A510. L’augmentation de l’efficacité de ces deux types de cœurs n’est pas aussi impressionnante que l’amélioration que les cœurs Cortex-X4 nous apportent théoriquement, mais ce n’est pas mal. Et, bien sûr, toutes les innovations qui contribuent à améliorer l’autonomie de nos appareils mobiles sont les bienvenues.





L’architecture GPU de 5e génération se distingue par son efficacité

Passons maintenant aux nouveaux GPU. La logique graphique la plus ambitieuse d’ARM pour la prochaine génération de smartphones est l’Immortalis-G720, et sur le papier, elle devance clairement son prédécesseur, l’Immortalis-G715, sur tous les fronts. Et c’est qu’il monopolise une bande passante de bus mémoire jusqu’à 40 % inférieure ; ses performances par watt ont augmenté de 15 % en moyenne ; il est 15 % plus performant et double la productivité lorsque la technologie HDR est impliquée dans le rendu d’image. Ça sonne pas mal du tout.





Les deux autres logiques graphiques avec microarchitecture de cinquième génération, Mali-G720 et Mali-G620, surpassent également clairement leurs prédécesseurs selon ARM en termes d’efficacité et de performances globales. Cependant, ces nouveaux GPU ont été optimisés pour nous donner de la productivité jusqu’à 25% de plus lorsqu’il s’agit d’algorithmes d’apprentissage en profondeur, un scénario d’utilisation qui a pris de l’importance en raison de l’explosion de l’intelligence artificielle. Croisons les doigts pour que tout ce que nous a promis ARM se concrétise lorsque les premiers smartphones équipés de ces puces arriveront.

