Arlo Parks sort son nouveau single « Caroline »

L’auteur-compositeur-interprète britannique, le dernier single d’Arlo Parks, « Caroline » vient de tomber avec une vidéo lyrique jumelée, et pour le dire clairement, c’est comme une bouffée d’air frais pour vos oreilles.

Une rupture avec son ambiance R & B-jazz habituelle, « Caroline » entre dans le royaume d’un son plus traditionnel de chanteuse-compositrice – folk borderline. La voix douce, chaleureuse et éthérée de Parks posée sur des cordes de guitare dont le son est presque emprunté au rock alternatif des années 90, est au-delà du rêve et de la nostalgie.

« Caroline est sortie lundi !!!! Il s’agit de la dissolution de l’amour et des premières pertes », a écrit Parks sur Instagram. En ajoutant que pour célébrer la chanson, elle sélectionnerait des fans pour un appel de zoom exclusif. « Pour célébrer l’imma, choisissez un groupe d’entre vous pour discuter en zoomant – vous pouvez me poser des questions, nous allons passer du temps, siroter un thé et discuter. Inscrivez-vous à la liste de diffusion pour en faire partie – c’est le 26 de novembre, alors voyez quelques-uns d’entre vous. «

Écoutez la chanson complète ci-dessous.

Paroles de citations:

Peut-être que si elle prenait une inspiration

Elle saurait que j’ai tout fait pour elle

Agonie et notes de sauge

Ses yeux aveugles de déception

Je ne pouvais pas reconnaître son visage

Des éclats de verre vivent dans ce sentiment

Je dois en quelque sorte l’empêcher de partir