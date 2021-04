Arlo Essential: caméra de sécurité intérieure avec protection de la vie privée

Arlo a présenté une nouvelle caméra de sécurité intérieure: la caméra de surveillance Essential peut être intégrée dans la maison intelligente et avertit des intrus via la notification du smartphone. Dans le même temps, le fabricant a également pensé à la protection de la vie privée.

Arlo élargit sa gamme de produits Essential avec la sonnette sans fil Essential et la caméra Essential Spotlight. Comme le constructeur l’a annoncé dans un communiqué de presse mercredi, une nouvelle caméra de sécurité intérieure sera disponible à partir d’avril 2021. Avec son design compact, la nouvelle caméra intérieure Essential devrait s’intégrer parfaitement dans la maison. Le support flexible et la plaque de montage lui permettent d’être placé n’importe où dans la maison. La caméra de surveillance dispose d’une connexion électrique de 230 volts et est connectée au WiFi domestique.

Désactivation complète pour protéger la confidentialité

Si la caméra de surveillance détecte des mouvements, elle envoie automatiquement une notification au smartphone du propriétaire. Ils peuvent ensuite regarder la transmission vidéo en direct en qualité HD. Un mode de vision nocturne permet également de détecter les intrus dans l’obscurité. Selon le fabricant, la plate-forme de sécurité basée sur l’IA SMART permet à la caméra de faire la différence entre les personnes et les animaux domestiques. Si des personnes sont reconnues, les utilisateurs Essential peuvent communiquer avec eux à l’aide d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. De plus, une sirène peut être déclenchée manuellement ou automatiquement comme moyen de dissuasion.

Si la caméra intérieure Essential ne filme pas actuellement, les fonctions audio et vidéo peuvent être complètement désactivées. Pour ce faire, l’obturateur de la caméra est fermé, ce qui garantit la confidentialité. Les vidéos enregistrées par la caméra de surveillance peuvent être stockées dans le cloud pendant 30 jours si vous le souhaitez.

Arlo Essential Indoor sera mis en vente le 1er avril et coûte 129 euros.