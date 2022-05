Arkasha Stevenson dirigera The Omen Prequel de 20th Century Studios The First Omen

20th Century Studios se développe Le premier présageune préquelle de Le présage, Rapports sur les délais. Arkasha Stevenson fera ses débuts en tant que réalisatrice et réécrira un scénario existant avec son partenaire Tim Smith. L’original de 1976 était le premier film de la franchise de longue date qui comprend deux suites : Damien : Présage II et Omen III : Le Conflit Finalun redémarrage de 2006 avec Liev Schrieber et Julia Stiles, un téléfilm et deux séries télévisées.







Smith a également signé pour le projet en tant que producteur exécutif avec David S. Goyer et Keith Levine en tant que producteurs avec Gracie Wheelan supervisant le label de production Phantom Four.

Ce n’est pas la première coentreprise pour Stevenson et Smith qui ont d’abord collaboré sur Ananas, un court métrage qui a fait ses débuts lors du Festival du film de Sundance 2017. Smith a produit le court métrage, tandis que Stevenson a été réalisateur. Ils ont tous les deux continué à travailler sur Syfy Channel Zero : Butcher’s Block en tant que producteurs exécutifs et avec Stevenson réalisant les six épisodes de la série d’anthologies d’horreur. Stevenson a réalisé l’épisode pilote de Netflix Nouvelle saveur de cerise (avec Smith comme coproducteur), et des épisodes de FX’s Légion et les USA Briarpatch. Les deux collaborent actuellement sur le projet Amazon Beaux monstres.

Stevenson a précédemment travaillé comme photojournaliste pour le LA Times et a ensuite fréquenté l’American Film Institute, où elle a reçu le prix Iris 2015 pour son film de thèse. Navires sur les augmentations mammaires du marché noir au sein de la communauté transgenre.

Le film original de 1976 met en vedette Gregory Peck, Lee Remick et Harvey Stephens. Peck joue Robert Thorn, un ambassadeur américain résidant en Italie dont l’enfant biologique meurt peu après sa naissance. Thorn est en quelque sorte convaincu de prendre un autre bébé, qui est orphelin après la mort de sa mère. Il ne partage pas cette information avec sa femme, Katherine, qui n’est pas au courant de la mort de son propre enfant. Après une série d’événements effrayants entourant son fils Damien, Thorn est convaincu que son fils est l’Antéchrist.

Le film a été un succès au box-office avec plus de 60 millions de dollars.

La suite, Damien : Présage II suit le personnage titulaire tout au long de son adolescence, tandis que The Omen III: Le conflit final présente aux téléspectateurs un Damien adulte. Le dernier film de la franchise, un redémarrage de The Omen, est sorti en 2006 par 20th Century Fox.

The Omen n’est pas le seul film d’horreur des années 1970 à recevoir une mise à jour des années 2000. Il rejoint le récent de David Gordon Green Halloween films, le 2018 Suspiriainspiré du film de Dario Argento de 1977, et le prochain Exorciste Trilogie.





La préquelle d’Omen se passe chez 20th Century Fox

