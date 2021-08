Arkane Studios dévoile les améliorations de Deathloop sur PlayStation 5

Profitant du fait qu’il tombe, ses développeurs nous montrent les différentes améliorations de Deathloop sur PlayStation 5.

Le mois de septembre est chargé de sorties, parmi lesquelles se démarque le nouveau travail des créateurs du dernier Prey ou du grand Dishonored. En fait, le titre s’inspire beaucoup des deux, bien qu’avec sa propre personnalité. Pour cette raison, l’étude a été chargée de nous rappeler les Améliorations de Deathloop sur PlayStation 5 via une bande-annonce récente.

La vérité est que les gars d’Arkane Studios sont devenus de véritables maîtres des jeux vidéo à la première personne. Ils l’ont amplement prouvé dès leurs premiers travaux comme Arx Fatalis et Dark Messiah of Might and Magic. Bien sûr, c’est avec l’aventure de Corvo Attano avec laquelle ils ont fini de se consacrer.

Maintenant, avec Deathloop, ils veulent aller plus loin, en profitant de l’occasion pour combiner toutes leurs connaissances et les mettre au service du genre compliqué mais addictif du rogue-like. Comment ce mélange va-t-il évoluer ? Eh bien, il ne faudra pas longtemps pour connaître la réponse, mais les choses se présentent bien.

De plus, l’actualité ne s’arrête pas là, du moins pour les possesseurs d’une PlayStation 5. Et comme vous l’avez vu dans l’avance qu’il y a quelques lignes ci-dessus, l’étude a voulu tirer le meilleur parti des avantages de DualSense.

Cela signifie que grâce aux déclencheurs adaptatifs, chaque arme se sentira totalement différente des autres et même si elles nous bloquent, les boutons de la télécommande le seront également, nous touchant pour les déverrouiller.

A cela, il faut ajouter la grande utilisation de la vibration haptique, qui variera selon que l’on court, furtif ou glissant, par exemple. Enfin, le titre utilisera également le haut-parleur de la télécommande pour faire office de talkie-walkie.

Après plus d’un retard, Deathloop sera enfin mis en vente le 14 septembre. Il reste à peine deux semaines pour profiter du nouvel Arkane, et je meurs déjà d’envie encore et encore.

Allons-y !