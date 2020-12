Arizona Sunshine recevra une nouvelle carte de la Horde pour son expérience Zombie Apocalypse

Soleil de l’Arizona est un jeu de tir de survie zombie de Jeux Vertigo qui vient d’ajouter une toute nouvelle mise à jour. Après avoir intégré l’expérience de tir originale, les joueurs peuvent désormais profiter d’une toute nouvelle carte de la horde alors qu’ils affrontent des vagues de zombies. Cette nouvelle carte élargit l’expérience zombie en donnant aux fans un nouveau goût de l’action dans un décor de parc à roulottes.

La mise à jour sortira sur Oculus Quest, puis plus tard sur PCVR et PSVR en 2021. Il y a des tonnes de choses à jouer en attendant car l’action zombie ne se termine jamais. Combattez dans un cadre unique en affrontant une horde sans fin de destruction de morts-vivants.

La nouvelle carte est un Trailer Park qui permettra à jusqu’à quatre joueurs de se battre côte à côte dans une arène fermée. Debout dans un mélange de vieilles remorques, les joueurs doivent tenir bon et arrêter l’invasion imminente des forces des morts-vivants.

La nouvelle bande-annonce montre une zone explorable beaucoup plus grande que la carte originale publiée avec le jeu. Ce titre est sorti depuis un certain temps, ce qui lui donne une communauté dédiée et plus encore.

Pour ceux qui n’ont pas vu ce titre, Soleil de l’Arizona est une expérience zombie unique où les joueurs se battent contre une horde de morts-vivants pour 3 compagnons survivants. Il met l’accent sur une expérience coopérative, des armes réalistes et des mouvements réels pour naviguer dans chaque niveau.

Les fans de zombies apprécient l’action unique de cette aventure car elle offre une expérience semi-réelle de combat de zombies. Bien qu’il soit idéal pour l’action, il y a moins de stress sur la survie, ce qui en fait une douche plutôt qu’une expérience d’horreur.

Cela n’a pas empêché les développeurs de lancer une campagne pleine grandeur qui permet aux joueurs de découvrir un récit complet dans des sessions courtes et soudaines. Cela peut vraiment être une expérience zombie immersive avec un réalisme incroyable dans un environnement VR.

En tant que titre de zombie, ce jeu est probablement le meilleur pour les joueurs avancés. L’horreur, le sang-froid et la violence seuls rendront ce titre inapproprié pour un public plus jeune.

Bien qu’il s’agisse d’un titre plus ancien, les développeurs continuent de réviser et d’apporter de nouvelles actions à ce titre en le gardant frais pour sa communauté dédiée.

