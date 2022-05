Ariel Staltari a dit au revoir à El Marginal : "La série renforce les regards que j’avais avec des personnes privées de liberté et c’est de l’empathie"

L’une des meilleures séries en Argentine s’est terminée. Terme La frange. Une histoire profonde, sombre, tragique, nécessaire. Cette production créée par Sébastien Ortega Oui Adrien Caetano Il a été proposé dès sa première saison d’aborder la vie en contexte de confinement de manière brutale. La frange est chargé -bien sûr avec des licences fictives- de réfléchir sur la violence, les mauvais traitements, les abus, la corruption et la cruauté au sein d’une prison.

Et au-delà d’avoir une prémisse aussi intense, le phénomène de la série est aussi curieux dans un autre sens. Le programme a commencé comme un projet plus local pour le Télévision publique, mais, petit à petit, la bonne articulation du scénario, le charisme et l’engagement de chacun des interprètes, la musique et d’autres éléments techniques, ont fait de la série un succès retentissant. A tel point qu’après trois saisons, il a été acquis par Netflixqui a épaulé les quatrième et cinquième versements, se terminant ainsi massivement au sein de la plateforme de streaming, quelque chose que peut-être au début personne n’aurait imaginé.

Dans ces deux derniers volets, le scénario change et cela devient un autre élément qu’il faut souligner dans La frange: la façon dont les auteurs ont choisi de raconter les faits. Une narration discontinue entre les saisons, quelque chose de peu vu à la télévision argentine et qui -en quelque sorte- m’a rappelé les premiers films de Alejandro Gonzalez Inarritu, dans lequel il est essentiel de prêter attention à comprendre quel est le passé et quel est le présent dans l’histoire. Incontestablement, cette narration non linéaire a frappé dès le départ et a laissé le public désireux de connaître en détail la vie de chacun des personnages afin de comprendre leurs motivations et leurs actions ultérieures.

Maintenant, les saisons produites par Netflix oui ils sont continus. L’histoire commence avec Pastor fuyant San Onofre, mais échoue et atteint Puente Viejo. C’est un nouveau scénario mais avec des visages familiers, puisque les Borges y sont à nouveau confrontés. Dans ces nouveaux épisodes, plus de personnages ont été ajoutés, parmi lesquels, Noix de cocointerpreté par Louis Luc, et son gendre Bardeinterpreté par Ariel Staltari. Le sort de chacun des membres de cette légion dépasse le tumultueux et, bien sûr, Bardo, l’un des survivants est l’un des plus touchés.

Dans les premiers épisodes de la saison 4, On voit cet homme prêt à tout pour plaire à son beau-père. Cependant, la relation entre les deux n’est pas bonne. Coco l’humilie et le disqualifie à plus d’une occasion. En fait, les affrontements sont presque monnaie courante. Au fil des chapitres, le personnage révèle de plus en plus sa vraie personnalité, peut-être très loin de ce qu’il prétend être pour les autres dans la prison. Bardo entretient une relation cachée avec l’un des gardiens de prison nommé Gutierrez.

Le lien va au-delà du sexuel. Le véritable amour et l’attirance sont présents ici, mais les tabous, les préjugés et le machisme lui-même ont beaucoup plus de poids, surtout compte tenu de l’espace dans lequel ils se déroulent. Même ainsi, il semble qu’à cette époque, les deux parviennent à forger une connexion qui -au moins- pour ce moment les éloigne de la réalité dans laquelle ils sont plongés. Cependant, la cruauté les rattrape inévitablement et Gutierrez finit par être sauvagement assassiné presque sous les yeux de Bardo.

Ainsi dans la saison 5, ce personnage a tout perdu. La seule raison qui le faisait se sentir « vivant » et « libre » en prison lui a été sauvagement dépouillée d’un instant à l’autre. Le temps a peut-être passé, mais pas les blessures. Dans les nouveaux épisodes de La frange, Bardo commence à adopter une position beaucoup plus conflictuelle et violente, qui est probablement motivée par la rancœur et le désir de vengeance, car il n’y a absolument plus rien à défendre. Dans spoilersnous avons eu l’occasion de parler exclusivement avec Ariel Staltari sur les défis de son personnage dans cette dernière saison et aussi sur ce que cela signifie La frange et ce personnage dans sa carrière.

Staltari est scénariste, acteur et musicien, mais le chemin pour découvrir ce qu’il voulait faire de sa vie n’a pas été facile. En 1999, alors qu’il n’avait que 26 ans, et alors qu’il travaillait avec ses parents dans sa propre entreprise, il était diagnostiqué avec une leucémie. Mais ce tournant qui s’est produit de manière inattendue l’a aidé à réfléchir intérieurement sur la direction à prendre. Après avoir lentement surmonté la maladie, il a décidé de quitter la batterie et a commencé à étudier le théâtre à l’école Lito Cruz.

Presque immédiatement, il a été accepté dans un casting pour une nouvelle série argentine intitulée squatteurs, sorti en 2000. Sans quitter le traitement de routine de la leucémie, Staltari s’est plongé dans le rôle qui lui donnerait l’entrée dans sa carrière d’acteur et qui lui permettrait d’acquérir une reconnaissance publique. Il y a donné vie à l’emblématique Walter, un jeune homme d’une vingtaine d’années promeneur de chiens et qui se comporte avec un peu d’arrogance, même s’il a de bonnes intentions au fond.

squatteurscréé par Bruno Stagnaro est rapidement devenue une série culte en Argentine et cette année elle est ressortie sur Netflix. Staltari a également participé à d’autres grandes productions telles que Le pointeur et, plus récemment dans Un coq pour Esculapedans lequel il a joué loquillo alors qu’il était également en charge du scénario avec Stagnaro.

Dans La frange Il devait donner vie à un personnage beaucoup plus complexe, qui, comme mentionné plus haut, a beaucoup souffert entre la fin des saisons 4 et 5. Sur cette facette la plus conflictuelle de son rôle dans ces épisodes, Staltari a expliqué : « Ce personnage m’a demandé beaucoup d’engagement, un risque très important car je devais raconter un conflit très précis dans la saison précédente qui avait à voir avec ma condition sexuelle et un amour caché… et toute une courbe dramatique plutôt en silence sans pouvoir. téléchargez avec un autre personnage toute l’épreuve que ce type vivait et sa procession à l’intérieur… jusqu’à ce que le tournant se produise où il est révélé qui était son amour et à partir de là il décide de se venger de sa propre main. Mais Je pense aussi que les dommages collatéraux sont relevés vers la prochaine saisonoù Bardo commence à déployer certaines stratégies dans le confinement et dans ces stratégies et différentes alliances, momentanément dans une trêve avec une certaine tension avec les Borges, finit par déclencher un autre problème vers la fin qui a à voir avec quelque chose de plus énergique concernant la saison précédente « .

En ce sens, l’artiste a analysé comment la perte de Gutiérrez à la fin de la saison 4 a inévitablement affecté le psychisme de Bardo : « Souvent, il est plus difficile de reconnaître ce qui vous arrive avec une personne du même sexe que de le reconnaître avec une autre personne qui a à voir avec le sexe opposé et tous les clichés. Et si on ajoute aussi le contexte du confinement, ça devient beaucoup plus problématique de prendre en charge ce que quelqu’un d’autre aime. Et il faut ajouter que cette personne est un personnel de l’administration pénitentiaire étant vous un détenu. Et une fois que vous prenez en charge et décidez de faire face aux conséquences, cet amour est emporté d’un seul coup et vous vous retrouvez à regarder vers le nord sans rien, les mains vides et le cœur brisé, ne sachant pas quoi faire. Je pense que cela dérange tout être humain. Et si vous mettez l’être humain dans un contexte de confinement, la violence est bien plus à portée de main que dans un autre dispositif. Je pense que tout ce qui m’est arrivé dans la saison 4 fait une brèche dans cette saison. Il a l’air beaucoup plus sombre”.

La tragédie a saisi Bardo au cours des deux saisons, mais si le crime, la violence et la prison n’avaient pas croisé son chemin, à quoi cela ressemblerait-il? « Le vrai barde est le mec maigre qui veut être avec un amour tranquille et ne pas se faire baiser, ni baiser personne, payer sa peine et sortir de là. Et rêvez d’avoir une maison avec cette personne que vous aimez. Mais le destin s’en est pris, il a été utilisé comme tant de personnes privées de liberté et dans cet usage il a été directement affecté. Et ça change complètement le cap »mentionné.

Sa facette de scénariste est immergée dans ses dernières oeuvres, mais combien dans La frange? Staltari a soutenu qu’au-delà du fait que les scripts étaient déjà prêts, les scénaristes lui ont donné une certaine liberté pour prendre des notes sur son personnage. « Bien que les livres étaient déjà préparés et qu’il avait son équipe d’auteurs, avoir travaillé avec Sebastián Ortega sur un Gallo pour Esculapio en tant que scénariste… inévitablement cela m’a rapproché et m’a fait avoir un autre lien avec lui, avec Pablo Cullel, avec Negro Ciancio, avec Quiroga, qui sont ceux qui ont écrit. J’aime toujours mettre en valeur tout ce qui est sur papier, donc j’ai toujours consulté certaines lignes et essayé d’en parler en équipe”a-t-il pointé.

La saison 4 de The Marginal a été retardé plus que prévu après l’apparition du coronavirus. En fait, cette saison et la cinquième ont été enregistrées au milieu de la pandémie et à propos de cette expérience, Staltari a raconté avec émotion ce que cela a généré en lui d’avoir pu travailler dans cette période difficile pour l’industrie cinématographique et télévisuelle : « En particulier, ce qui m’émeut le plus et je le dis et je deviens ému, c’est d’avoir travaillé dans une pandémie. C’est l’anecdote la plus convaincante de travailler systématiquement de début mars à fin juillet, début août. Chaque jour en passant par un vaisseau-mère alors que nous n’avions même pas encore vu le vaccin. Ils vous tamponnaient tous les jours et s’attendaient à ce que vous deviez rentrer chez vous ou si vous pouviez rester au travail. Jouer, s’amuser, être heureux dans un contexte de tant d’angoisse, tant de tristesse, tant d’amertume, c’était quelque chose qui m’emplissait, me laissait entière… Je le dis et ça m’émeut… parce que j’avais besoin de loi. Les gens qui vivent de l’art au-delà de l’économique, si on ne peut pas exposer notre art on étouffe, on a l’impression de mourir. Et si je n’agis pas, je meurs. J’en avais besoin et c’était mon gros fil de terre au cours de cette dernière année et nous avons pu compter deux saisons consécutivement ».

Enfin, Staltari a réfléchi à ce que cette étape lui laisse La frange être barde. « Ça renforce certains regards que j’avais avec des personnes privées de liberté ou dans des contextes d’enfermement, c’est l’empathie. Qu’au-delà du fait que beaucoup ont envoyé des matraques et des matraques dans certains cas qui ont détruit des familles – et j’ai une famille et je sais de quoi il parlait – on peut aussi s’arrêter une seconde dans ce monde, entrer dans ces peaux, dans ces psychologies, pour comprendre une seconde ce que signifie ce martyre, cette épreuve. Parfois, ce système est si brisé, si mauvais, si dense qu’au lieu que de meilleures personnes sortent, elles finissent comme Bardo, que peut-être que l’enfant voulait avoir une vie amoureuse prospère et a fini différemment. Je n’oublie jamais les gens qui sont hospitalisés parce que j’ai été hospitalisé et je sais ce que cela signifie. Donc, chaque fois que je vais à l’hôpital, je les demande et il m’est arrivé la même chose ici en passant par une prison ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂