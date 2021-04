Arianespace lancera la fusée Vega en mission de retour en vol ce soir. Voici comment regarder.

Une fusée Vega devrait lancer un nouveau satellite d’observation de la Terre et plusieurs autres petites charges utiles en orbite pour une mission de retour en vol ce soir (28 avril), et vous pouvez la regarder en direct en ligne.

Le fournisseur de lancement européen Arianespace vise un décollage à 21 h 50 HAE (1 h 50 le 29 avril GMT) depuis le port spatial guyanais près de Kourou, en Guyane française. Vous pouvez regarder le lancement en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté d’Arianespace, ou directement via YouTube de la société.

La mission, qu’Arianespace a baptisée VV18, sera la 18e mission Vega et la première depuis l’échec du lancement de Vega en novembre, au cours duquel des satellites pour la France et l’Espagne ont été perdus.

Une fusée Arianespace Vega surmontée de 53 petits satellites est lancée depuis le Centre Spatial Guyanais le 2 septembre 2020. (Crédit d’image: Arianespace)

Un satellite d’observation de la Terre appelé Pléiades Neo 3, le premier des quatre satellites d’observation de la Terre pour une nouvelle constellation de satellites construite et exploitée par la société aérospatiale allemande Airbus Defence and Space, se mettra en orbite au sommet de la fusée Vega. Le deuxième satellite, Pléiades Neo 4, devrait être lancé en juin, suivi de Pléiades Neo 5 et Pléiades Neo 6 en 2022, qui complèteront la constellation.

« Avec 30 cm [12 inches] résolution, précision de géolocalisation la meilleure de sa catégorie et revisite deux fois par jour, les quatre satellites Pléiades Neo ouvrent de nouvelles possibilités avec une réactivité ultime », ont déclaré les responsables d’Arianespace dans une description de mission.

Cinq charges utiles secondaires seront mises en orbite avec Pléiades Neo 3. Les charges utiles de covoiturage comprennent le détecteur de radar NorSat-3 de l’Agence spatiale norvégienne pour la navigation maritime, un nanosatellite appelé « Bravo » pour Aurora Insight, deux satellites météorologiques et de suivi des navires Lemur-2 pour le satellite Tyvak-182A de Spire et Eutelsat (également connu sous le nom d’Eutelsat ELO alpha).

Vue d’artiste d’un satellite Pléiades Neo en orbite. (Crédit d’image: Airbus)

Les enjeux sont élevés pour la mission de retour en vol de ce soir. Les roquettes Vega ont subi deux échecs récents après une série de 14 missions réussies entre 2012 et 2019. Le premier échec de Vega s’est produit en juillet 2019, lorsqu’un problème de moteur a entraîné la perte du satellite Falcon Eye 1 des Émirats arabes unis. Vega a repris son vol avec succès en septembre 2020, lançant 53 satellites en orbite. Ensuite, le lancement suivant s’est soldé par un échec, deux mois plus tard.

Depuis le lancement de la fusée en 2012, Vega a lancé un total de 17 missions, avec 15 succès et deux échecs. La mission VV18 sera le 18e lancement de Vega et le premier lancement de Vega de l’année. Il s’agira du troisième lancement d’Arianespace de l’année, après deux missions OneWeb lancées sur les fusées Soyouz.

