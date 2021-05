Arianespace lancera aujourd’hui des dizaines de satellites Internet OneWeb sur une fusée Soyouz. Voici comment regarder.

Une fusée Soyouz lancera un nouvel embrayage de 36 satellites Internet OneWeb en orbite depuis la Russie aujourd’hui (27 mai) et vous pourrez regarder le décollage en direct en ligne.

Arianespace et son partenaire Starsem lanceront la mission Soyouz, appelée ST32, depuis le cosmodrome de Vostochny dans l’est de la Russie à 13h43 HAE (17h43 GMT, ou 02h43 heure locale le vendredi 28 mai).

Vous pouvez regarder le lancement ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, ainsi que via la chaîne YouTube d’Arianespace ou le site Web de OneWeb et la chaîne YouTube. Le webcast de lancement devrait commencer environ 20 minutes à l’avance.

Le lancement prendra environ 3 heures et 51 minutes pour qu’une fusée Arianespace Soyouz déploie les satellites sur une orbite quasi polaire sur quatre séparations, indique le communiqué de presse de OneWeb, ajoutant que le nouveau lancement portera sa constellation à 218 satellites.

En rapport: Les centres spatiaux et les sites de lancement de la Russie en images

Une fusée Soyouz transportant 36 satellites Internet OneWeb se dresse au sommet de sa rampe de lancement au cosmodrome russe de Vostochny avant un lancement par Arianespace et Starsem le 27 mai 2021. (Crédit d’image: Arianespace)

Les satellites fonctionneront à environ 450 km d’altitude, a déclaré Arianespace dans un communiqué séparé. L’altitude prévue des satellites équivaut à peu près à l’altitude de 400 km de la Station spatiale internationale, qui fonctionne sur une orbite différente inclinée d’environ 52 degrés.

OneWeb prévoit de fournir un accès Internet par satellite aux zones traditionnellement mal desservies au nord du 50e parallèle, a déclaré la société. « Ces régions comprennent le Royaume-Uni, l’Europe du Nord, le Groenland, l’Islande, les mers arctiques et le Canada. Les services mondiaux suivront en 2022 », a ajouté OneWeb dans son communiqué.

La société a annoncé qu’elle prévoyait de démarrer le service dans le nord en juin. Le vol de jeudi fait partie du programme «Five to 50» de la compagnie qui desservira les entités commerciales des territoires du nord, dans des bandes telles que 3G, LTE, 5G et wi-fi.

Le vol ST32 est le quatrième lancement de OneWeb depuis que la société a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en mars 2020. La société appartient désormais au gouvernement britannique et à la société de télécommunications indienne Bharti Global; il a également considérablement réduit le nombre de satellites qu’il envisage de mettre dans l’espace, à une première tranche de 650.

Une pile de 36 satellites Internet OneWeb est vue en configuration de lancement avant le décollage de la mission Launch 7 de OneWeb, prévue le 27 mai 2021. (Crédit d’image: Arianespace)

OneWeb est l’une des nombreuses entreprises utilisant des flottes de petits satellites pour fournir des services à large bande. Certains de ses plus grands concurrents sont SpaceX, qui vient d’envoyer 60 autres satellites Starlink en orbite mercredi 26 mai, et Amazon, qui a sélectionné United Launch Alliance le mois dernier pour neuf lancements éventuels à l’appui de la nouvelle constellation haut débit du projet Kuiper.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.