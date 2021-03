Ariana Greenblatt est la minuscule Tina dans le film Borderlands d’Eli Roth

Le casting de la Borderlands Le film continue de croître alors qu’Ariana Greenblatt a signé pour un rôle dans l’adaptation du jeu vidéo. Greenblatt est sur le point de jouer Tiny Tina, une adolescente experte en explosifs. Le film est développé par Lionsgate, avec Eli Roth (La maison avec une horloge dans ses murs, Auberge) mise en scène. Il est basé sur la populaire série de jeux vidéo du même nom.

Selon plusieurs rapports, Ariana Greenblatt a signé pour le rôle de Tiny Tina. Greenblatt est un acteur prometteur. Elle est apparue brièvement en tant que jeune Gamora dans Avengers: guerre à l’infini. Certains de ses autres crédits comprennent Scoob! donnant la voix de la jeune Velma, Le seul et unique Ivan, Amour et monstres et la série télévisée Coincé au milieu. Roth avait ceci à dire à propos de l’actualité du casting dans un communiqué.

«Ariana est un nouveau talent spectaculaire dans le cinéma. Elle a déjà travaillé avec beaucoup de mes proches collaborateurs et tout le monde en raffole. Elle nous a tous époustouflés lors de son audition, et j’ai hâte de la voir apporter le sauvage, fou et imprévisible Tiny Tina au grand écran. Elle va exploser à l’écran comme une des grenades de Tina. «

L’ensemble pour les grands Eli Roth L’adaptation s’annonce assez impressionnante. Il comprend également Cate Blanchett (Thor: Ragnarok, Jasmin bleu) comme Lilith, Kevin Hart (Jumanji: Bienvenue dans la jungle, Longer) comme Roland, Jamie Lee Curtis (Halloween, Couteaux sortis) en tant que Dr.Tannis et Jack Black (Jumanji: Bienvenue dans la jungle, Ecole du rock) comme Claptrap. Craig Mazin, lauréat d’un Emmy derrière HBO Tchernobyl, a écrit le dernier brouillon du scénario. Avi Arad et Ari Arad produisent, avec James Myers et Aaron Edmonds supervisant le projet pour Lionsgate.

Borderlands a été créé par Gearbox Software et édité par 2K Games, avec le premier jeu sur les étagères en 2009. Le jeu de tir, d’une manière générale, se concentre sur un groupe de chasseurs de coffres à la recherche de trésors dans un désert désolé et dystopique. À ce jour, à travers ses différents titres, la franchise s’est vendue à plus de 70 millions d’exemplaires dans le monde. Il se classe parmi les séries de jeux vidéo les plus vendues de l’histoire. L’entrée la plus récente, Borderlands 3, a été publiée en 2019. En plus d’être les titres les plus vendus, les jeux ont généralement rencontré une réponse extrêmement positive de la communauté critique.

Les films de jeux vidéo étaient un cookie apparemment impossible à craquer pour Hollywood pendant des décennies. Une franchise comme Resident Evil, qui est actuellement la franchise de films la plus réussie basée sur un jeu vidéo, a fait exception à la règle. Et dans ce cas, la plupart des entrées n’ont pas été adoptées de manière critique. Mais des films récents tels que Détective Pikachu, Carnage et Sonic l’hérisson ont beaucoup fait pour changer le récit. Les studios commencent à trouver la formule. De plus, nous avons des adaptations de haut niveau en cours, telles que celles de Sony Inexploré et le Combat mortel redémarrer. Le vent semble tourner. C’est une bonne nouvelle pour les fans des jeux. Borderlands n’a pas encore de date de sortie fixée. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Borderlands, Jeux vidéo