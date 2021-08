Ariana Grande sera à la tête d’un énorme concert Fortnite ce week-end

Nous vivons vraiment à des époques différentes. Postes La chanteuse Ariana Grande a confirmé qu’elle sera la tête d’affiche du Rift Tour de Fortnite ce week-end, qui devrait se dérouler du 6 au 8 août. Un certain nombre de spectacles sont prévus – reportez-vous au blog Fortnite pour plus de détails – et le développeur Epic Games vous recommande d’arriver dans le jeu 60 minutes à l’avance. « Avant l’arrivée d’Ariana, le Rift Tour démarre avec des expériences sur le thème de Fortnite, associant des pistes populaires à des moments basés sur des éléments du jeu. »

Bien sûr, Ariana aura sa propre peau pour marquer l’occasion. Tous les détails doivent encore être annoncés, mais vous pouvez obtenir un aperçu du cosmétique – aux côtés du Piggy Smallz Back Bling – par ici. Ceux qui assisteront au spectacle recevront également gratuitement le parapluie commémoratif Cuddly Cloudcruiser.

Nous pensons que tous ceux qui détestent Fortnite n’auront plus de larmes à pleurer après avoir lu cet article.