Ariana Grande fait vibrer notre monde lors d’un concert épique sur Fortnite

Epic Games a une fois de plus prouvé à quel point il est en avance sur n’importe qui d’autre dans l’espace événementiel en direct avec un concert Fortnite vraiment mémorable sur la popstar Ariana Grande. Tout comme le concert en jeu de Travis Scott l’an dernier, les joueurs pouvaient regarder l’événement et se promener dans l’aire de jeu pendant que le Postes le chanteur a fait un vrai show.

Ce qui était encore plus cool à propos de cet événement particulier, c’est que quelques mini-jeux ont introduit l’événement, avec un Mario Kart-une course esque qui slalome les joueurs à travers la peinture tandis qu’un autre charge des amis d’obtenir un score élevé tout en tirant des cristaux d’un avion. Puis la pop star a pris le devant de la scène, chantant des tubes tels que 7 anneaux pendant tout ce temps, les joueurs pouvaient librement se déplacer et danser à ses côtés.

Vous n’aimez peut-être pas Fortnite, mais vous devez admettre qu’Epic Games sait comment faire un grand spectacle avec ces événements en direct. Si vous avez manqué le premier événement, consultez notre Fortnite Ariana Grande Concert : tous les horaires et récompenses guide pour savoir quand vous pourrez l’attraper dans le jeu ce week-end.