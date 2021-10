Ariana Grande fait l’impression de Céline Dion sur ‘The Voice’, pour le plus grand plaisir de Kelly Clarkson

C’est toujours un régal quand Ariana Grande sort son impression de Céline Dion !

Grande a fait une rapide usurpation d’identité de Dion sur « La Voix » Lundi, prouvant qu’elle peut imiter la voix parlée de la chanteuse emblématique ainsi que son chant.

C’est arrivé après que le candidat Xavier Cornell a chanté « Teenage Dream » de Katy Perry, transformant le tube pop de 2010 en une ballade plus émouvante.

« Je pensais que c’était une très belle interprétation de cette chanson », a déclaré Grande à Cornell, ajoutant que sa voix à la fin reflétait la façon dont Dion a chanté l’un de ses numéros les plus célèbres, « My Heart Will Go On ».

L’impression de Céline Dion par Grande était parfaite, comme toujours. La voix

« Cela ressemblait presque à la chanson de » Titanic « », a déclaré Grande. « À la fin, vous avez fait, par coïncidence, la même course. »

« Mec, j’espère bien que vous ne serez pas poursuivi pour avoir volé ce coup de langue à » Titanic « », a plaisanté Blake Shelton.

Grande a riffé le commentaire de son collègue entraîneur de « Voice » avec une impression impromptue.

« Céline Dion est comme, ‘Bonjour, c’est ma course!' », a-t-elle dit, faisant semblant de parler au téléphone et clouant absolument l’accent canadien-français caractéristique de Dion.

Kelly Clarkson a éclaté de rire et a déclaré: « Oh, mon Dieu, j’aime l’impression que vous avez d’elle. »

Grande a montré son impression parfaite de Céline Dion à plusieurs reprises au fil des ans.

Elle a canalisé la voix puissante de la reine de la pop lors d’une visite à « The Tonight Show » en 2015, lorsqu’elle et Jimmy Fallon ont chanté en duo la chanson de Dion « La Belle et la Bête » du film Disney de 1991.

Elle a ramené l’impression lors d’une tournée épique de « Wheel of Musical Impressions » sur le « Tonight Show » plus tard cette année-là, chantant « Can’t Feel My Face » de The Weeknd dans le style de l’icône pop canadienne-française, avec ses gestes de la main et de petits commentaires à la foule entre les vers.

Elle a de nouveau incarné Dion dans «Saturday Night Live» en 2016 et a également montré ses impressions parfaites de Britney Spears, Shakira et Jennifer Lawrence.

En 2018, Grande a chanté « My Heart Will Go On » lors d’un medley « Titanic » sur « The Late Late Show with James Corden ».

Grande est clairement une mégafan de Céline Dion, et il semble que l’icône de la pop ne soit flattée que par les impressions fréquentes de Grande à son sujet.

Lorsqu’on lui a demandé une fois dans l’émission « Elvis Duran and the Morning Show » si les célébrités qu’elle imitait avaient déjà été insultées, Grande a répondu : « Non, non, non ! Quand j’ai rencontré Céline, elle m’a dit qu’elle m’a dit : ‘Quand je t’ai vu, j’ai fait pipi !' »

« Je suis juste une grande fan », a-t-elle ajouté. « Je suis un très grand fan. Je pense que c’est pourquoi ils ne se fâchent pas, car ils savent que je viens d’un lieu d’amour. »