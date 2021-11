Ariana Grande et Cynthia Erivo joueront dans l’adaptation de Wicked

Après un long chemin de développement, le film « Wicked », inspiré de l’une des œuvres musicales les plus acclamées de l’histoire de Broadway, se prépare enfin pour sa production imminente par Universal Pictures, qui a enfin confirmé les actrices qui porteront leur premier rôle. les rôles.

« Wicked » est inspiré du même univers que « The Wonderful Wizard of Oz », un roman fantastique attachant écrit par Lyman Frank Baum, se concentrant sur l’histoire d’amitié, de confiance et de tragédie personnelle qui s’est produite entre Elphaba, la méchante sorcière de l’ouest , et Glinda, la bonne sorcière du nord, se déroulant bien avant que Dorothy ne fasse son voyage sur la route jaune.

Elphaba et Glinda sont devenus deux des personnages les plus attachants et aimés des fans de théâtre musical, il y avait donc de grandes attentes quant à savoir qui les jouerait sur grand écran. Hier, il a finalement été confirmé que les personnes chargées de diriger ce film ne seraient autres que la pop star Ariana Grande et l’actrice de théâtre musical Cynthia Erivo.

Grande sera chargée de jouer Glinda, un personnage joué à l’origine par Kristin Chenoweth, tandis qu’Erivo jouera le rôle d’Elphaba, un personnage précédemment joué par Idina Menzel. Les deux actrices ont été considérées pour un Tony Award après les débuts de la pièce en 2003, Menzel étant le gagnant.

Cette adaptation au grand écran sera réalisée par John M. Chu, connu pour son travail de réalisateur sur le film « Crazy Rich Asians » et qui a récemment réalisé l’adaptation de « In The Heights », une comédie musicale du célèbre producteur Lin Manuel Miranda.

Erivo et Grande ont présenté leurs réactions respectives sur les réseaux sociaux, qui étaient accompagnées d’un bouquet de fleurs coloré qui comprenait le message « Le rose va bien avec le vert », une référence directe à l’histoire de la comédie musicale. Le film représentera le retour d’Ariana Grande dans son rôle de Kat dans les séries Nickelodeon « Victorious » et « Sam and Kat ».

La carrière d’Erivo a commencé à briller après sa participation à la production de 2015 de « The Color Purple », qui l’a amené à remporter les Grammy et Tony Awards pour son travail vocal dans la comédie musicale. Elle a également joué dans des films tels que « Bad Times at the El Royale » et la série « Genius », où elle a joué la reine du blues Aretha Franklin.