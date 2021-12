Ariana Grande accusée de « pêche asiatique » lors d’une séance photo

NN Caméra animalière GSM SF3.5CG 940 nm avec objectif grand angle

Le SF3.5CG 940 nm avec un objectif large est un appareil avancé pour l'enregistrement automatique de photos et de vidéos de meilleure qualité. Version avec objectif grand angle. Le piège photographique permet une surveillance discrète et constante du lieu ou de l'objet qui nous intéresse. La construction étanche et l'alimentation efficace avec jusqu'à 12 piles ou accumulateurs permettent une installation presque partout et une durée de fonctionnement prolongée. L'appareil utilise un capteur de mouvement infrarouge qui allume automatiquement l'appareil photo pour les photos ou l'enregistrement vidéo en qualité FullHD (1920 × 1080) 30 FPS . À la lumière du jour, l'image et les vidéos enregistrées sont claires et colorées. La nuit, grâce à l'utilisation de 58 émetteurs IR avec un flash invisible à l'œil humain, le matériau est enregistré en noir et blanc. L'utilisation d'un objectif grand angle offre un angle de vision plus grand du piège à caméra et la possibilité d'enregistrer de gros objets à une courte distance. Le module GSM intégré vous permet d'envoyer immédiatement les photos enregistrées vers un smartphone ou une boîte e-mail, facilitant ainsi une réponse dynamique à une situation donnée. Cette fonction pratique augmente le niveau de sécurité et de contrôle sur un lieu ou une installation donné. Le SF3.5CG 940 nm avec objectif grand angle est un appareil efficace pour l'enregistrement discret, résistant aux conditions météorologiques et indépendant de l'heure de la journée. Lien vers l' application Apple : https://itunes.apple.com/cn/app/trailcamera/id1047991609?mt=8 Lien vers l'application Android: https://play.google.com/store/apps/details?id = com.sifar .trailcamera Manuel d'utilisation [PL]