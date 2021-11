Ariana Grande a été choisie aux côtés de Cynthia Erivo dans le nouveau film Wicked.

Ariana Grande jouera officiellement Glinda dans le prochain Méchant film d’action réelle, mais elle a prédit que cela se produirait.

Plus tôt cette année (3 février), Deadline a révélé que Jon M. Chu remplacerait Stephen Daldry en tant que directeur du nouveau Méchant adaptation cinématographique. Jon est ensuite allé sur Twitter pour demander aux fans quelles actrices ils aimeraient voir jouer dans les rôles emblématiques d’Elphaba et Glinda dans le film, et les fans de la comédie musicale ont commencé à suggérer à tout le monde, de Lea Michele à Dove Cameron, d’y jouer.

Maintenant, nous savons que la légende de Broadway devenue superstar hollywoodienne, Cynthia Erivo, assumera le rôle prestigieux d’Elphaba. Pendant ce temps, l’icône de la pop et actrice Ariana Grande jouera Glinda. Et il s’avère qu’Ariana a tout manifesté il y a 10 ans.

Ariana Grande a manifesté son rôle de Wicked il y a 10 ans dans un tweet. Photo : Banque de photos Art Streiber/NBC/NBCU via Getty Images, Alamy Stock Photo

S’adressant à Instagram hier (4 novembre), Ariana a écrit: « Dieu merci » et a partagé une série de photos d’elle célébrant l’annonce du casting avec Cynthia et Jon via Facetime. Cynthia a également envoyé à Ariana un bouquet de fleurs roses avec une carte disant: « Félicitations Miss A, la pièce a été faite pour vous. J’ai hâte de partager ce voyage musical avec vous. »

Pendant ce temps, Ariana a également envoyé à Cynthia un magnifique bouquet de fleurs avec une carte disant: « Chère Cynthia, honorée ne commence même pas à la couvrir. J’ai hâte de te serrer dans mes bras. À bientôt à Oz. Tout mon amour Ari! »

Les fans d’Ariana Grande sauront déjà qu’elle est une énorme Méchant fan qui a régulièrement parlé de l’importance de la comédie musicale pour elle. S’adressant à Zach Sang en 2020, la jeune femme de 28 ans a déclaré qu’elle « ferait n’importe quoi » pour jouer Elphaba dans le film.

Ariana a révélé: « Je n’ai pas vraiment beaucoup de rôles de rêve. Je dois déjà jouer Penny dans Laque pour les cheveux. Elphaba et Audrey dans Petite boutique des horreurs, ce sont mes deux rôles de rêve… Je ferais n’importe quoi. Je me tenais devant le bureau des producteurs avec du café en attendant qu’ils me reconnaissent, suppliant de chanter ‘Defying Gravity’ pour eux. »

Bien qu’Ariana ne jouera pas Elphaba, il s’avère que Glinda était en fait le rôle de ses rêves en grandissant. Les fans ont remarqué qu’elle avait tweeté: « J’ai adoré revoir Wicked … une production incroyable! Cela m’a fait réaliser à nouveau à quel point je veux que 2 jouent Glinda à un moment de ma vie! #DreamRole. »

J’ai adoré revoir Wicked… une production incroyable ! M’a fait réaliser à nouveau à quel point j’ai envie de jouer à Glinda à un moment donné de ma vie ! #Rôle de Rêve – Ariana Grande (@ArianaGrande) 2 décembre 2011

Les rêves peuvent devenir réalité!

