Ariana DeBose de West Side Story entre dans l’histoire avec l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

Ariana DeBose a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans West Side Story en tant qu’Anita passionnée, culturellement significative et émotionnellement saisissante. Un public époustouflant dans un magnifique costume rouge et une cape fluide, DeBose a prononcé un discours émouvant, percutant et inspirant destiné aux jeunes femmes, en particulier les femmes de couleur et les artistes queer. À travers une joie et des larmes profondes, DeBose a parlé franchement et franchement de son identité en tant que femme afro-latina queer :

« Vous voyez une femme de couleur ouvertement queer, une Afro-Latina qui a trouvé sa force et sa vie à travers l’art… si quelqu’un a déjà remis en question votre identité, je vous le promets, il y a effectivement une place pour nous. »

La représentation par DeBose de la femme portoricaine Anita et sa victoire en tant que première actrice afro-latina ouvertement homosexuelle font partie de l’histoire. DeBose est originaire de Broadway, et elle a apporté son pouvoir et ses capacités de star pour briller sous les lumières de la scène directement à Hollywood dans l’adaptation épique de Steven Spielberg de la comédie musicale de renommée mondiale. Elle hésitait à l’origine à participer au projet, n’ayant pas autant confiance en ses capacités d’actrice qu’en ses talents de chanteuse et de danseuse.

Malgré ses inquiétudes, l’audition de DeBose était trop bonne pour que les directeurs de casting la laissent passer, et elle a finalement été obligée d’assumer le rôle. Sa performance puissante, déchirante et inspirante dans le film et l’incarnation de la fougueuse Anita répond aux préoccupations précédentes concernant le manque de représentation précise et stimulante. Pourtant, son discours d’acceptation ce soir aurait pu être aussi puissant que sa performance dans le film. Les deux ouvrent la porte aux femmes du monde entier alors que DeBose se solidifie en tant que pilier et en tant qu’exemple pour les femmes montantes dans toutes les professions et aux quatre coins du monde.

« Même dans ce monde fatigué dans lequel nous vivons », a déclaré DeBose, « les rêves deviennent réalité. »

Elle a également parlé à son enfance, dans un appel émotionnellement percutant aux femmes qui rêvent grand ou qui veulent simplement savoir où elles se situent, être fortes et voir les possibilités infinies de leur avenir.

La victoire de DeBose arrive juste à temps pour être représentée après le contrecoup de l’année dernière, lorsque les Oscars n’ont pas réussi à représenter la diversité dans leurs nominations dans toutes les catégories. La victoire de la talentueuse et belle Ariana DeBose est un énorme progrès pour des raisons au-delà des Oscars, même au-delà de l’industrie cinématographique elle-même, car son immense talent, son sang-froid et tout ce qu’elle a à apporter en tant qu’artiste qu’elle est résonneront dans les cœurs et les esprits. d’artistes en herbe.

DeBose a également parlé à sa mère bien-aimée dans le public et au reste de sa famille, les remerciant et professant son amour. Sa mère a essuyé des larmes de joie de ses yeux en applaudissant sa fille, brillant sur scène et célébrant sa magnifique réussite en tant qu’actrice, artiste et individu.

West Side Story est sorti le 10 décembre avec d'excellentes critiques critiques comme un triomphe musical épique pour l'incroyable réalisateur Steven Spielberg.





