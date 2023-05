Arian Moayed reçoit des commentaires de sa femme et devient vulnérable en vous blessant mes sentiments

Arian Moayed est un garçon charmant. Pimpant et lisse, il s’intègre aussi bien au théâtre en jouant aux côtés de Robin Williams (Tigre du Bengale au zoo de Bagdad) qu’il le fait sur HBO en tant que capitaliste suave mais impitoyable Stewy Hosseini (Succession). Il a joué dans des projets Marvel récemment en tant qu’agent Cleary dans Mme Marvel et Spider-Man : Pas de retour à la maison, et joue maintenant aux côtés d’un autre ajout récent à Marvel, la grande Julia Louis-Dreyfus, dans le nouveau film de Nicole Holofcener, Tu blesses mes sentiments.





Le film suit deux couples qui commencent à douter de leurs passions professionnelles et pose la question suivante : avez-vous besoin d’aimer le travail et l’art de votre partenaire pour les aimer ? Et est-il préférable de complimenter et de soutenir quelqu’un, ou de lui donner votre dure vérité honnête ? Moayed joue un acteur dans le film, Mark, qui n’est pas sûr de son métier et flirte constamment avec l’arrêt de la comédie. Il est extrêmement névrosé mais très doux et loyal, et sa relation avec sa femme Sarah (jouée par Michaela Watkins) est délicieuse. Moayed a récemment parlé avec MovieWeb de ce que c’est que de jouer un acteur.

Agir en toi blesse mes sentiments

« Tous les artistes ne sont pas en sécurité, et ils mentent s’ils vous disent qu’ils ne le sont pas », a déclaré Moayed, qui a pu accepter et jouer avec cette insécurité dans Tu blesses mes sentiments. « J’ai totalement puisé dans des choses et des moments de ma vie où j’étais comme, suis-je vraiment terrible? Et tout le monde est comme, ‘Non!’ simplement parce qu’il est trop tard, parce que je ne peux pas revenir en arrière », a ri Moayed.

Ce n’était pas difficile pour moi de dire : « Je vais jouer un acteur. Mais ce qui m’intéressait, c’était comment jouez-vous un acteur ? Un acteur qui n’est pas génial, et qui n’est pas terrible. Comme, il peut être très bon, mais il peut aussi parfois être très mauvais, mais la plupart du temps, c’est au milieu. Et donc, pour moi, c’était l’exploration la plus fascinante parce que beaucoup d’entre nous vivent là-dedans, j’ai souvent vécu dans cette poche. Parfois, nous vivons dans ce milieu de genre, pas non plus, et pour moi, c’était un genre de voyage vraiment fascinant pour lui.

Arian Moayed sur les commentaires – de sa femme

Alors, quelle relation Moayed a-t-il avec ce personnage d’acteur et son mariage? « Je pense que souvent, lorsque vous vous mettez de manière vulnérable, vous voulez vraiment juste l’aimer. Et je pense que ma femme – je vais parler pour elle », a plaisanté Moayed, « Je pense que ma femme sait Elle regarde quelque chose, surtout si vous jouez une pièce ou si vous aimez voir une première coupe de quelque chose, elle le regarde avec le chapeau qu’il s’agit d’un travail en cours. Et donc elle met les gants plus légers. Et puis je pense , plus tard, elle est comme, ‘Tu sais, ce moment? Je ne l’ai pas aimé.’ Donc je pense que c’est sain pour moi. Je pense que c’est bien. Je ne pense pas que je veux l’entendre tout le temps, j’espère qu’elle n’a jamais autant détesté quelque chose. »

Dire : « Je n’ai vraiment pas aimé ce livre », vous savez, ce serait difficile. Ce serait dur pour moi. Ce qui est beau dans le film, c’est que ces deux-là y travaillent. Ce qui vous donne un peu d’espoir.

Il est très peu probable que quelqu’un doive mentir sur la qualité Tu blesses mes sentiments est, et la performance de Moayed en elle. De l’A24, Tu blesses mes sentiments est maintenant en salles.