Ari Lennox et GoldLink s’expriment au nom du peuple sur « Sorrow, Tears, And Blood »

Commencez le week-end avec du funk et de la soul grâce à la dernière collaboration d’Ari Lennox et GoldLink. Global Citizen a rassemblé des voix de premier plan dans le circuit R&B pour compléter leur compilation, Se lever. Inclus sur le projet de huit pistes est une vedette de la Première Dame de Dreamville et GoldLink alors que les deux artistes DMV s’unissent sur de la cire pour la première fois. Leur collaboration « Sorrow, Tears, and Blood » rend hommage à ces grooves des années 1970 que nous adorons – juste donnés avec une touche contemporaine douce.

Il y a des mois, Global Citizen a diverti un public mondial mis en quarantaine avec son concert en direct « Together At Home ». Cela ne surprend donc personne que le collectif ait demandé aux artistes de redoubler d’efforts pour l’unification Se lever projet. D’autres sur le disque incluent Masego, PJ Morton, Big Freedia, Jordin Sparks, Lucky Day, et plus. Diffusez « Sorrow, Tears, and Blood » de GoldLink et Ari Lennox, et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Tout le monde court, cours, cours (Ouais)

Tout le monde se disperse, se disperse (Ouais)

Certaines personnes ont perdu du pain (ouais)

Quelqu’un a failli mourir (ouais)

Quelqu’un vient de mourir (ouais)

Police ils viennent, l’armée ils viennent, euh (ouais)

Confusion partout (ouais)