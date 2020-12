Ari Fletcher déclare être un témoin fédéral dans l’affaire contre G Herbo

G Herbo et cinq autres hommes ont été arrêtés la semaine dernière par le gouvernement fédéral pour avoir dirigé un stratagème de fraude pluriannuel de plusieurs millions de dollars.

Herbo, qui a plaidé non coupable, fait face à 14 chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé.

Aujourd’hui, nous avons appris qu’Ari Fletcher, qui est la mère du fils d’Herbo, sera témoin à charge dans l’affaire contre son bébé papa.

Au milieu de « Damn Ari », tendance sur Twitter, Fletcher a abordé la situation bâclée.

J’ai été assigné au tribunal à cause du moment choisi pour la relation. Je ne peux pas dire de la merde parce que je ne sais pas de la merde. Arrêtez d’essayer. – KYLESISTER (@AriTheDon) 10 décembre 2020

Il y a peut-être quelque chose à cela. Le gouvernement fédéral affirme qu’Herbo et son équipage ont utilisé des numéros de carte de crédit volés pour acheter des vols en jet privé, des promenades en limousine, des locations de voitures exotiques, des vacances de luxe et des chiots de créateurs et Fletcher pouvait dire si Herbo vivait ou non de cette façon.