Ari Fletcher aborde le cas de G Herbo et Moneybagg Yo Lyric Confusion

« Damn Ari » commence à être tendance après qu’il ait été rapporté qu’Ari Fletcher est répertorié comme témoin dans l’affaire de fraude fédérale de G Herbo.

Cela a été une semaine étrange pour les rappeurs. Tout d’abord, nous avons appris que Casanova avait été arrêté pour ses liens présumés avec la nation intouchable Gorilla Stone, puis G Herbo a été arrêté pour fraude. Plus tôt dans la journée, il a été révélé que G Herbo avait plaidé non coupable des accusations et qu’il attendait apparemment un enfant avec sa petite amie, Taina Williams. Une autre information qui a attiré l’attention concerne la mère de l’enfant de Herb. Jason Meiner, journaliste du Chicago Tribune, a révélé que les procureurs étaient identifiés comme témoins dans l’affaire. Et bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations expliquant pourquoi elle est impliquée dans l’affaire, son nom a commencé à avoir une tendance sur Twiter. « Damn Ari » est devenu un sujet à la mode sur le site alors que les gens se demandaient si elle serait « mouchard » sur le père de son fils. «J’ai été assignée à comparaître à cause du moment choisi pour la relation. Je ne peux pas dire de la merde parce que je ne sais pas de la merde. Arrêtez d’essayer», écrit-elle. Au milieu de cette controverse, Moneybagg Yo s’est retrouvé au centre de la réaction bouillonnante d’une chanson qu’il avait en avant-première. Sur la chanson, il fait référence à son BM dans un lyrique qu’elle a ensuite minimisé. Mais ce sont les paroles de Kesha qui ont attiré l’attention des gens. « J’étais juste dans un trio, écrasant Ari, embrassant Kesha, » rappe-t-il. « Yall dumb asf ‘Kesha’ est un autre nom ou a bu » WocKesha « comme dans Wochart », at-il tweeté. «Je wud neva lui manque de respect. Ari a cité plus tard le tweet, écrivant «Je t’aime bébé», mettant fin aux rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés. « Il ne parlait pas d’une autre femme. Il peut être aussi créatif et dire ce qu’il veut. C’est sa passion et je ne lui dirais jamais comment présenter sa musique. Continuez à avancer bae, je connais ton corps », a-t-elle tweeté On dirait qu’Ari ne joue pas aujourd’hui.